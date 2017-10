A Maffiózók színésznője is nemi erőszakkal vádolja Weinsteint

Annabella Sciorra, a Maffiózók című tévésorozat színésznője a legutóbbi áldozat, aki a The New Yorker magazinnak számolt be arról, hogy a befolyásos producer, Harvey Weinstein megerőszakolta.



Sciorra a lapnak elmondta: Weinstein a kilencvenes évek elején, az otthonában támadta meg először, és aztán évekig zaklatta szexuálisan. A színésznő hozzáfűzte: még mindig annyira fél Weinsteintől, hogy egy baseball ütőt tart az ágya mellett.



Mindeddig több mint 50 nő, köztük Rose McGowan színésznő és Gwyneth Paltrow állt a nyilvánosság elé azzal, hogy Weinstein zaklatta vagy megerőszakolta őket.



A filmjeivel több tucatnyi Oscar-díjat begyűjtő producer azonban határozottan tagadott minden szexuális erőszakkal kapcsolatos gyanúsítást. A The New Yorkernek eljuttatott nyilatkozatában is ezt írta képviselője útján.



Sciorra arról is beszélt: Weinstein áldozataira nagy nyomás nehezedett, hogy hallgassanak, többek között azért is, hogy a tekintélyes filmproducer ne rombolja le a karrierjüket. Mint felidézte: miután Weinstein megerőszakolta, 1992 és 1995 között nem dolgozott. Azt hitte, e mögött a Weinstein-gépezet állt - mondta.



Daryl Hannah, a Kill Bill-filmek sztárja pedig arról számolt be a lapnak, hogy Weinstein elől számos alkalommal menekülnie kellett, egyszer, a 2000-es évek elején, Cannes-ban a hotelszobája hátsó kijáratán szökött el a producer elől. Egy másik esetben Weinstein kulcsot szerzett római hotelszobájához, és csak az volt a szerencséje, hogy egy kollégája éppen jelen volt, amikor rátört.



Rose McGowan a hétvégén egy detroiti rendezvényen szólalt fel arra bíztatva a nőket, hogy ne hallgassanak. A Weinstein-botrány egyik központi alakjává vált színésznő október elején elsőként hozta nyilvánosságra, hogy Weinstein megerőszakolta.



"Húsz évre elhallgattattak"- hangsúlyozta pénteken a nők politikai nagygyűlésén. "Ribancnak bélyegeztek, zaklattak, becsméreltek. De tudjátok mit? Éppen olyan vagyok, mint ti. Ami velem történt a kulisszák mögött, az történik mindannyiunkkal ebben a társadalomban. Nem bírom és nem fogom tűrni" - fűzte hozzá McGowan.