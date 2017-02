A magyar kisebbség ügyeivel foglalkozó albizottság alakult a román parlamentben

Kulcsár Terza József a sajtótájékoztató után az MTI-nek telefonon elmondta, hogy az albizottság tagja lett Benkő Erika, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) háromszéki képviselője, valamint a roma kisebbség képviselője és a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) két képviselője. A kedd délutáni alakuló ülésen az albizottság kezdeményezőjét választották elnökké.



A politikus szerint a romániai magyar kisebbségnek több rendezetlen problémája van, és az albizottság a szimbólumhasználat és a nyelvhasználat kérdéseinek a rendezésében, de akár a román-magyar viszony javításában is szerepet vállalhat.



A képviselő úgy vélte: az albizottság afféle közvetítő szerepét is betöltheti majd a parlamentben, hiszen lehetőséget biztosít arra, hogy a magyar közösség számára fontos törvénykezdeményezéseket előbb az albizottság keretei között vitassák meg. Hozzátette: az albizottságok működését sem a házszabály, sem az emberi jogi bizottság szabályzata nem szabályozza, így a tagokra hárul a feladat, hogy kialakítsák a működési feltételeket. "Intézményesítettük ezt a keretet, most ebben a keretben kerekasztal-beszélgetéseket, fórumokat lehet szervezni a román parlamentben" - magyarázta a politikus.



Azt is megjegyezte, hogy az elmúlt ciklusban is működött, és most is megalakult az emberi jogi bizottság roma albizottsága. Ebbe ő maga is beiratkozott, hogy viszonozza a roma képviselőnek a magyar albizottság megalakításához nyújtott támogatását. A házszabály szerint három képviselő alakíthat albizottságot valamely parlamenti bizottságon belül.