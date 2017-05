A manchesteri robbantó testvére saját terrorista támadást tervezett

A manchesteri öngyilkos merénylő, Salman Abedi 22 embert ölt meg, amikor pokolgépet robbantott fel a Manchester-aréna bejárata közelében.A támadás óta két testvérét letartóztatták. Ismail Abedit kedden az Egyesült Királyságban, Hashem Abedit Líbiában tartóztatták le.A líbiai terrorellenes erők szerint Hashem is tudta, hogy hétfő estig milyen szörnyű támadásra készül a testvére Manchesterben. A líbiai hatóságok úgy tudják, Hashem maga is terrorcselekményt tervezett Tripoliban, Líbia fővárosában.A britarról is beszámolt, hogy a merénylő apját, Ramadan Abedit is letartóztatták Líbiában, amikor őrizetbe vette két autónyi álarcos fegyveres ember.