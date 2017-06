A menekültek kevesebb mint 10 százalékát fogadták vissza az uniós társállamok Németországból

Németországtól a vártnál jóval kevesebb menedékkérőt fogadnak vissza az uniós társállamok, hétfőn megjelent kormányzati adatok szerint az idei első negyedévben a visszaküldési eljárások közül nagyjából minden tizenharmadik járt sikerrel.



A Bild című lapban ismertetett kimutatás szerint az idén a január-márciusi időszakban a német hatóságok 72 321 menedékkérő ügyében kezdeményezték átadásukat más tagállamnak, kérésüket 5321 esetben teljesítették, ami 7,3 százalékos arányt jelent.



Németországtól 39 251 menedékkérő visszafogadását kérték uniós társállamok, a német hatóságok 14 566 esetben teljesítették a kérést, ami 37,1 százalékos arány.



A visszaküldési, illetve visszafogadási eljárásokat a menekültügyet európai szinten szabályozó dublini rendelet alapján folytatták le, amely főszabályként előírja, hogy abban az államban kell lefolytatni a menekültügyi eljárást, amelyben regisztrálták a kérelmező belépését az EU, illetve a menekültügyi együttműködésben résztvevő európai országok alkotta területre.



A sikeres visszaküldési eljárások alig 7 százalékos arányával kapcsolatban a hétfői berlini kormányszóvivői tájékoztatón Johannes Dimroth, a belügyminisztérium szóvivője kiemelte, hogy Németország továbbra is teljes mértékben érvényesnek tartja és következetesen alkalmazza a dublini szabályokat, és ezt elvárja partnereitől is.



Vannak azonban tagállamok, amelyek "igyekeznek teljesen kivonni magukat e szolidaritás és felelősség alól".



Kiemelte, hogy Németország nem járhat el a "ha te úgy, akkor én is úgy" elv alapján, de a kétoldalú kapcsolatokban "mindig seregnyi dolog játszik szerepet, és természetesen meg lehet próbálni egyik vagy másik ügyet összekötni a dublini eljárásokkal szerzett tapasztalatokkal" -



Ez "nagyon is lehetséges amellett a mindig visszatérő utalás mellett, miszerint abból indulunk ki, hogy nem csak Németország teljesíti jogi kötelezettségeit" - mondta a szövetségi belügyminisztérium szóvivője.