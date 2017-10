A Mississippi torkolata mellett érte el az amerikai partokat a Nate hurrikán

Nate Louisiana, Mississippi és Alabama államot fenyegeti özönvízszerű esőzésekkel és áradásokkal.



Partot érése után a Nate trópusi viharrá enyhült, de az országos hurrikán-előrejelző központ szerint helyi idő szerint vasárnap reggelre, amikor eléri Alabamát, ismét 1-es fokozatú hurrikánná erősödik.



A hurrikán az előrejelzésekre rácáfolva elkerülte New Orleanst. A Nate az idén a Harvey, az Irma és a Maria hurrikán után a negyedik, amely az Egyesült Államok déli szövetségi államaiban pusztít, de egyelőre ez a legkevésbé erős. A Harvey és az Irma Louisianát, Texast, Floridát és Puerto Ricót sújtotta, majd Puerto Ricóra lecsapott a 4-es erősségű Maria hurrikán is.



Az érintett szövetségi államokban a kormányzók mindazonáltal rendkívüli állapotot hirdettek, és egyes, elsősorban a part menti, alacsonyabban fekvő vidékeken a települések kiürítését rendelték el. Helyi idő szerint szombat délután lezárták a Mexikói-öbölben lévő olaj- és gázkitermelő platformokat, New Orleansban lezárták az áradástól védő mintegy kétszáz zsilipet, Alabamában a part menti településeken rendeltek el - nem kötelező érvényű - evakuálást, Floridában pedig mintegy 100 ezer embert érint a kötelező kiürítés.



Louisianában a Nemzeti Gárda 1300 tagját mozgósította a kormányzó, Alabamában a Nemzeti Gárda mindösszesen 75 tagját hívták segítségül. Louisianában a tengerszint alatt fekvő településekről buszokkal és katonai járművekkel vitték el a veszélybe került lakosokat. John Bel Edwards kormányzó telefonon egyeztetett Donald Trumppal, és az elnök a szövetségi kormányzat minden segítségét megígérte a bajba jutottaknak.



Alabamában és Florida nyugati vidékén a repülőtereket lezárták, így zárva van a floridai főváros, Pensacola nemzetközi légikikötője is.



A vihar a helyi idő szerinti éjjeli órákban Mississippi és Alabama part menti településein pusztított. Floridában Rick Scott kormányzó arra figyelmeztetett, hogy a tengerszint emelkedése életveszélyes hullámokat sodor a Mississippi folyó torkolatától egészen a floridai államhatárig.



Helyi idő szerint éjfél után Biloxi mellett másodszor is lecsapott - földet ért - a hurrikán. Az előrejelzések szerint ezután a Tennessee folyó völgye és az Appalache-hegység felé fordul majd.



Vasárnapra virradóra Mississippi államban - a CBS televízió jelentése szerint - már 3500 otthonban nem volt áram. A vihar óránkénti 135-137 kilométeres sebességgel száguld, útját özönvízszerű esőzés, kidőlt fák és villanyoszlopok, összedőlt házak jelzik.