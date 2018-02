A müncheni Ukrajna-találkozóról tárgyalt telefonon az orosz és az ukrán elnök

Kávéválság fenyeget - önt érinti? Szavazzon és mondja el véleményét!

Eltűnhet a vadon termő arabica, ami íze, és elérhetősége miatt a legnépszerűbb fajtája a piacnak. Gond lehet a kakaóval is, így félhetnek a csokirajongók tömegei is! Ön tart bármelyiktől is? El tudja képzelni az életét a reggeli kávéja nélkül?