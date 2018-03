A németek többsége szerint az iszlám nem része hazájuknak

A Die Welt című lap megbízásából készített közvélemény-kutatás szerint 76 százalék egyetért a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnökének kijelentésével, miszerint az iszlám ugyan nem tartozik hozzá Németországhoz, de az országban élő muzulmán vallású emberek igen.A megkérdezettek 61 százaléka teljes mértékben, további 15 százalék többnyire egyetért ezzel. A Civey közvélemény-kutató cég felmérése szerint 20 százalék nem ért egyet Horst Seehofer véleményével, 4 százalék pedig nem tudott dönteni.Vidéken az országos szintet meghaladó, 79 százalékos a belügyminiszter véleményével egyetértők aránya, a városi lakosság körében pedig elmarad az országos szinttől, 67 százalékos. A kelet-nyugati megosztottság nem jelentős, a keleti tartományokban - a volt NDK területén - az egyetértők aránya 79 százalékos, a nyugati tartományokban 76 százalékos.A legnagyobb mértékben - 82 százalékos aránnyal - a 40-49 év közötti korosztály ért egyet azzal, hogy az iszlám vallás és kultúra nem tartozik hozzá Németországhoz. A legalacsonyabb arányt a legfiatalabbak körében, a 18-29 év közöttieknél mérték, de ott is csaknem kétharmados, 65 százalékos az így vélekedők aránya.Az online felmérésekre szakosodott Civey adatai szerint a legnagyobb mértékben - 95 százalékos arányban - a CSU-tól és a testvérpárttól, az Angela Merkel kancellár vezette Kereszténydemokrata Uniótól (CDU) jobbra álló ellenzéki párt, az Alternatíva Németországnak (AfD) szavazótábora ért egyet Horst Seehoferrel, a legkevésbé pedig a szintén ellenzéki Zöldek tábora, amelyben 57 százalék szerint nincs igaza a belügyminiszternek.A CDU/CSU szavazói közül 88 százalék ért egyet a belügyminiszterrel, a koalíciós társ Német Szociáldemokrata Párt (SPD) szavazói körében szintén többségi, 51 százalékos annak a véleménynek az elfogadottsága, hogy az iszlám nem része Németországnak.Horst Seehofer egy múlt heti interjúban ismertette véleményét az iszlám németországi helyzetéről. A Bild című lapnak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy Németországot a kereszténység formálta.A Bild felidézte, hogy a vitát a CDU egyik legtekintélyesebb politikusa, Wolfgang Schäuble, a szövetségi parlament (Bundestag) elnöke indította el 2006-ban, amikor belügyminiszterként a szövetségi kormány és a muzulmán szervezetek egyeztető fóruma, az iszlám konferencia éves ülését azzal a kijelentéssel nyitotta meg, hogy "az iszlám része Németországnak és Európának".A diskurzus leginkább ismert kijelentése egy szintén CDU-s politikustól, Christian Wulff volt államfőtől származik, aki 2010-ben a német nemzeti ünnepen, az egység napján mondott beszédében kiemelte, hogy a kereszténység és a zsidóság mellett az iszlám is része Németországnak, a két országrész egyesítése után pedig a bevándorlók integrációja a legfontosabb feladat, amihez a németektől nyitottság és tolerancia, a bevándorlóktól pedig igyekezet és a német értékrend tisztelete szükséges.Angela Merkel Horst Seehofer kijelentésére reagálva azt mondta, hogy Németországot "nagyon erősen" formálta a kereszténység és a zsidóság, "de él négymillió muszlim is Németországban, és ők a vallásukat is gyakorolják itt. Ezek a muzulmánok Németországhoz tartoznak, és így a vallásuk is, az iszlám" - mondta a kancellár.A 82,6 milliós Németországban nagyjából 4-4,5 millió muszlim él, többségük szunnita török. A menekülthullám révén valószínűleg több mint félmillióval nőtt a muszlimok száma az országban, arányuk így 6-7 százalék körül lehet.A Civey felméréséhez március 16-tól 18-ig vették fel az adatokat, 5100 embertől. Az eredmények a felnőtt lakosságra nézve reprezentatívak.