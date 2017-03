A román kormányfő kezdeményezi Daniel Constantin miniszterelnök-helyettes leváltását

A szociálliberális kormánykoalíció döntését a miniszterelnök jelentette be hétfőn.



A környezetvédelmi tárcát is vezető Constantin helyére Gratiela Gavrilescu parlamenti kapcsolatokért felelős minisztert javasolja az ALDE, aki automatikusan megkapná a miniszterelnök-helyettesi tisztséget is. Gavrilescu korábban már vezette a környezetvédelmi tárcát.



A személycserét az tette szükségessé, hogy az ALDE-ben hatalmi harc robbant ki, amelyben Constantin alul maradt a párt másik társelnökével, Calin Popescu Tariceanu szenátusi elnökkel szemben.