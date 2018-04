A román kormánypárt elnöke újabb ígéretet tett a marosvásárhelyi iskolaügy rendezésére

Dragnea az Antena 3 hírtelevízióban azt mondta: többször is beszélt telefonon a magyar miniszterelnökkel Románia felvételéről a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetbe (OECD), aminek támogatásához a magyar fél a helyi hatóságok által felszámolt marosvásárhelyi tanintézet újraalapítását szabta feltételül.



Felidézte: amikor ez először felmerült (tavaly szeptemberben), arról biztosította Orbán Viktort, hogy Románia megoldja a marosvásárhelyi felekezeti gimnázium helyzetét, válaszképpen pedig Szijjártó Péter magyar külügyminiszter ígéretet tett arra, hogy Budapest támogatni fogja a román OECD-tagságot.



Később a román parlament meg is szavazta az iskola megalapításáról szóló törvényt, de amikor ezt alaptörvénybe ütközőnek minősítette az alkotmánybíróság, Magyarország haladékot kért, hogy fontolóra vegye a román OECD-tagság támogatását, amelyet egyetlen tagállam vétója is megakadályozhat.



Dragnea azt mondta: Kelemen Hunor RMDSZ-elnök közvetítését kérve újabb telefonbeszélgetést kezdeményezett és folytatott a magyar miniszterelnökkel.



"Mivel találtunk egy másik megoldást az iskola megalapítására, hiszen az természetes dolog, hogy megalakuljon az az iskola, néhány napja hivatalosan is tudomásomra jutott, hogy Magyarország most már egyértelműen támogatja Románia felvételi kérelmét az OECD-be" - idézte az Agerpres a PSD elnökét. Dragnea nem részletezte, milyen megoldásra gondol.



A Maros megyei tanfelügyelőség tavaly szeptemberben felfüggesztette a magyar tannyelvű katolikus iskola működését a másfél éve kezdődött, az iskolaalapítás törvényességét megkérdőjelező ügyészségi eljárásra hivatkozva. Az RMDSZ - az egymásra mutogató helyi hatóságokat megkerülendő - törvénytervezetet terjesztett be az iskolaalapításról, amelyet a kormánypártok támogatásával február elején meg is szavaztak, az alkotmánybíróság viszont az ellenzéki óvásnak helyt adva úgy értékelte, hogy a parlament nem alapíthat iskolát.