A Sea Eye segélyszervezet is felfüggeszti a földközi-tengeri mentőakcióit

Michael Buschheuer, a Sea Eye alapítója elmondta, nem tudnak tovább felelősséget vállalni hajóik legénységének biztonságáért, miután a líbiai kormány pár napja módosította a hatáskörébe tartozó tengeri mentési övezet határait, és ezzel lényegében kitiltotta az ország felségvizeiről a nem kormányzati szervezetek mentőhajóit.



Az Orvosok Határok Nélkül (MSF) segélyszervezet szombaton jelentette be, hogy leállítja mentőakcióit a Földközi-tengeren, mert fenyegetve érzik magukat a líbiai parti őrségtől, illetve úgy érzik, hogy az olasz kormány politikája is megnehezíti munkájukat.



A líbiai hatóságok a héten bővítették a hatáskörükbe tartozó úgynevezett SAR (Search and Rescue)-zóna, vagyis a tengeri mentési övezet határait. Eddig a líbiai SAR-zóna a partoktól számított 12 tengeri mérföldig húzódott, ezt most a partoktól 97 mérföld távolságra (108 kilométerre) tolták ki. Visszaállították tehát azt a SAR-zónát, amely 2011-ig létezett a líbiai partok térségében. Az NGO-k mentőhajói a mindenkori SAR-zóna határán állnak meg, tehát most messzebbre kerültek a líbiai partoktól.