A spanyol bíróság 110 év börtönre ítélt egy ETA-terroristát

A bíróság bizonyítottnak látta, hogy a Lur becenéven ismert férfi az ETA vezetőségének parancsára egy saját készítésű bombát rejtett Luciano Cortizo autójába, a vezetőülés alá.



A León városában történt robbanásban a 44 éves katona életét vesztette, 18 éves lánya súlyosan megsérült. A merénylet következtében további három, épp a közelben tartózkodó ember is megsérült.



A bíróság döntése értelmében a merénylőnek 300.000 eurós (93 millió forint) kártérítést kell fizetnie az áldozat özvegyének, valamint 160-160 ezer eurót (50 millió forint) két gyermekének.



Lányának ezen felül összesen további 342 ezer euró (106 millió forint) jár a robbanástól elszenvedett sérülések miatt.



Sergio Polo Escobés az eljárás során megtagadta a vallomásételt.



A független, szocialista baszk állam megteremtésért több mint 50 évig, véres merényletekkel harcoló szervezet 858 ember haláláért tehető felelőssé.



Az ETA tavaly jelentette be, hogy miután 2011-ben felhagytak a fegyveres harccal, megmaradt fegyvereiket átadják a hatóságoknak.



Az elrejtett fegyverarzenál lelőhelyeinek listáját a francia hatóságoknak juttatták el, amely több tucat fegyvert, több száz kilogramm robbanóanyagot és lőszereket is lefoglalt múlt áprilisban Baszkföld francia részén.



A madridi kormány viszont közölte, hogy a terroristák ennek ellenére nem reménykedhetnek kedvező elbánásban vagy büntetlenségben, az ETA pedig bocsánatot kellene kérjen, és azonnal fel kellene magát oszlatnia.



A Gara című baszk napilap idén február végén írt arról, hogy a terrorszervezetnek szándékában áll még az idén feloszlatnia magát.