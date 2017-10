A svéd parlament 23 tagját zaklatták már szexuálisan

A svéd parlament 23 tagja számolt be arról, hogy már érte őket szexuális zaklatás - írta csütörtökön az Expressen című napilap saját készítésű felmérésre hivatkozva.



Az újság úgy értesült, hogy a svéd törvényhozás több tagjával is előfordult, hogy saját pártjuk tagjai, illetve parlamenti képviselőtársaik molesztálták őket. Annie Lööf, a Centrumpárt elnöke például elmondta: politikai találkozókon is került már kellemetlen helyzetbe amiatt, hogy valaki kéretlenül megérintette őt.



Az Expressen 347 svéd parlamenti képviselőnek küldött el egy kérdőívet, amelyek közül 101 darabot kapott vissza kitöltve. Összesen 23 válaszadó számolt be arról, hogy politikai karrierjük során molesztálták őket. Ugyan voltak köztük férfiak is, túlnyomó többségükben nők tapasztaltak szexuális jellegű visszaéléseket - írta a lap.



A szexuális zaklatás elleni, internetes közösségi oldalakon futó #MeToo kampányhoz múlt héten csatlakozott Margot Wallström svéd külügyminiszter is, aki elárulta, hogy "a legmagasabb politikai szinten" is volt már része szexuális zaklatásban. Évekkel ezelőtt az európai vezetők egyik találkozóján kezdte el tapogatni a combját az asztalszomszédja.



Lsa Regner esélyegyenlőségi miniszter pedig arról beszélt az Expressen TV-nek, hogy egy megbeszélésen megtapogatta őt egy magas rangú uniós politikus.



Svédországban televíziós személyiségeket is nyilvánosan megvádoltak már azzal, hogy női kollégákat molesztálnak. Múlt hét végén több svéd városban is ezrek tiltakoztak az utcákon a szexuális zaklatások ellen.