A szakértő szerint annak ellenére sem múlt el a terrorveszély, hogy az IÁ elvesztette a területeit

N. Rózsa Erzsébet Közel-Kelet-szakértő szerint bár felszabadították Irakban és Szíriában az Iszlám Állam terrorszervezet által ellenőrzött területek nagy részét, a magányos merénylők továbbra is fenyegetést jelentenek.



N. Rózsa Erzsébet, a Magyar Tudományos Akadémia világgazdasági intézetének tudományos főmunkatársa az M1 aktuális csatornán vasárnap kifejtette: az Iszlám Állam a területveszteségek következtében elesett bevételei jelentős részétől, nem tudja finanszírozni a zsoldosokat.



Ezért a terrorszervezet harcmodort váltott, megjelentek a magányos farkasoknak nevezett merénylők, akik már nem is biztos, hogy szervezett formában tartoznak az Iszlám Államhoz, lehet, hogy csak szimpatizánsok. Hozzátette: ez a típusú fenyegetettség nem csökkent, ezt mutatja, hogy a híradások arról szólnak, miként próbálják megvédeni európai nagyvárosokban az ünneplőket.



Azt mondta: magának az Iszlám Államnak az eltűnése óriási presztízsveszteség is, mert ilyen transznacionális terrorszervezethez sokan a sikerek miatt csatlakoznak. Jelezte: a terrorszervezetnek a sikerei csúcspontján sem sikerült tömegeket vonzania, noha úgy hirdette magát, hogy "a" kalifátus, amelyhez minden muszlimnak tartoznia kell, ráadásul jó ellátást ígért a harcosok családjainak, jó fizetést a harcosoknak.