A szakértő szerint további áttöréseket érhet el Róháni Iránban

Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő szerint az újraválasztott Haszan Róháni iráni államfő már első ciklusa alatt is többet ért el a reformer elnökökhöz képest, és ha igaz, amit a győzelmi beszédében mondott, akkor mindent megpróbál, hogy "még több" sikerüljön új kormányzása alatt.



A szakértő az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában rámutatott: bár az iráni vezetés korlátok közé van szorítva, Haszan Róháni bemutatkozó beszédében is ledöntött pár tabut. Az elnök utolsó ciklusát tölti és nem kell az újraválasztásra figyelnie - jegyezte meg.



Irán sok szempontból "nehéz ország", etnikailag rendkívül megosztott; a kisebbség érdekei nincsenek igazán képviselve, alapvetően minden vezető az 55 százalékot adó perzsákat igyekszik megszólítani, amiből gyakran adódnak problémák - vélekedett Gyarmati István. Emellett most napirendre került a kurd önállóság kérdése is: ha Irakban és Szíriában független Kurdisztán jönne létre, az újabb gondokat jelentene Irán számára is, még úgy is, hogy a lakosság mindössze 7 százalékát teszik ki a kurdok - mondta a szakértő.