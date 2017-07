A szerb elnök uniós csatlakozási ütemtervet követel országának

Aleksandar Vucic csütörtökön Szalonikiben találkozott Alekszisz Ciprasz görög miniszterelnökkel, akit arra kért, segítsen Belgrádnak abban, hogy mielőbb megtudja, mikor válhat taggá. Mint fogalmazott: nem pontos dátumot kér, csak valamilyen megközelítő időpontot vagy tervezetet.



A B92 belgrádi televízió beszámolója szerint a szerb államfő kijelentette: Szerbia nem akar senkit sem zsarolni, nem is kér semmit, csak azt, hogy biztosan tudja, van jövője az Európai Unióban. Hozzátette: Szerbia minden feltételnek eleget tesz, amely a csatlakozáshoz szükséges.



Aleksandar Vucic arról is beszélt, hogy Brüsszelnek azt is közölnie kellene, pontosan mit vár Szerbiától a Koszovóval fenntartott viszony rendezését illetően.



Az Európai Unió korábban kijelentette, Belgrád és Pristina európai integrációjának is fontos mérföldköve a két ország kapcsolatának rendezése. Szerbia nem ismeri el egykori, főként albánok lakta tartományának függetlenségét, azaz Szerbia saját területének tekinti Koszovót. Pristina 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét, amit a világ több mint száz országa elismer, de például Oroszország, Kína és öt EU-s tagállam - Görögország, Ciprus, Spanyolország, Románia és Szlovákia - szerint Koszovó nem független ország. Brüsszel soha nem mondta ki nyíltan, hogy Szerbia uniós tagságának feltétele Koszovó függetlenségének elismerése lenne, ám a szerb közbeszédben egyre többször merül fel ez a feltételezés.



Szerbia és az Európai Unió között 2014 januárjában kezdődtek meg a csatlakozási tárgyalások. A 35 tárgyalási fejezet közül eddig 10 nyílt meg. Néhány éve Aleksandar Vucic még arról beszélt, hogy a csatlakozási tárgyalások 2018-ig lezárulhatnak, és Belgrád 2020-ban csatlakozhat az EU-hoz, ezekről a tervekről azonban azóta már kiderült, hogy túl optimistának bizonyultak.