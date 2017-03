A szíriai felkelők nem vesznek részt az asztanai tárgyalások újabb fordulójában

Oszama Abu Zeid a felkelőcsoportok bojkottját azzal magyarázta, hogy a felek "nem tartották be az ellenségeskedés beszüntetésére tett ígéreteket".



Ezzel egy időben Kairat Abdurrahmanov kazah külügyminiszter arról számolt be, hogy Oroszország, Törökország és Irán ragaszkodik a kazah fővárosban kedden és szerdán rendezendő tárgyalások megtartásához.



A kazah diplomácia vezetője elmondta, hogy várják a részvétel megerősítését a felektől. Hozzátette, hogy a résztvevők már gyülekeznek Asztanában.



Oroszország, Törökország és Irán már elküldte képviselőit a tanácskozás helyszínére. A szíriai felkelők szombaton a rendezvény elhalasztását kérték, amit azzal indokoltak, hogy a tűzszünet ellenére folytatódtak a harcok Szíriában.



Az orosz külügyminisztérium hétfői közleményében a tárgyalásokkal kapcsolatban azt írta, nem szabad megengedni, hogy az asztanai és a genfi Szíria-közi rendezést célzó tárgyalásokon a "terroristák elgondolásai valósuljanak meg".



A dokumentumban emlékeztettek egyben arra, hogy szombaton a szíriai főváros, Damaszkusz óvárosában pokolgépes merénylet történt, amelyben 74 ember meghalt, az áldozatok között iraki és iráni zarándokok is voltak.



Szergej Lavrov orosz és Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter hétfőn telefonon egyeztetett az asztanai találkozó előkészítéséről, a szíriai harci cselekmények beszüntetéséről, a tűzszünetről szóló megállapodások megvalósításáról.



Szó esett a Szíria-közi tárgyalások eredményes megszervezéséről, úgy ahogy arról megállapodtak Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdogan török elnök március 10-i tárgyalásán Moszkvában megállapodtak.