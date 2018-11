A szíriai hadsereg elfoglalta az Iszlám Állam utolsó állását az ország déli részében

A szíriai hadsereg elfoglalta szombaton az Iszlám Állam utolsó állását az ország déli részében - közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű emigráns szervezet. A dzsihadisták Szíriában már csak a keleti fekvésű Deir-ez-Zór tartományban ellenőriznek egy kisebb területet.



Bassár el-Aszad szíriai elnök csapatai szombaton elfoglalták a Tulúl asz-Szafa dombvidéket, miután a dzsihadisták visszavonultak a sivatag irányába.



A térség 92 kilométerre található Damaszkusztól a délnyugat-szíriai esz-Szuveida tartomány határán.



Az utóbbi hetekben a kormányerők fokozták légi támadásaikat Tulúl asz-Szafa régiójában és további csapatokat rendeltek oda. Rámi Abdurrahmán, az OSDH vezetőjének feltételezése szerint a szélsőségesek mintegy ezer harcosa egy a hadsereggel kötött megállapodás keretében hagyhatta el a térséget.



A SANA szíriai hírügynökség ugyanakkor közölte, hogy a kormányerők "jelentős előrelépést" értek el Tulúl asz-Szafa régiójában, s a "felszabadított térséget" most átfésülik dzsihadisták után kutatva. A SANA információi szerint a harcokban megölték Abu Hadzser as-Sisanit, az Iszlám Állam dél-szíriai emírjét és néhány katonai parancsnokát is.



A SANA úgy tudja, hogy a kormányerőket palesztin egységeken kívül, a Szíriában jelen lévő al-Kudsz iráni alakulat, valamint a kalamúni térség lázadó milíciái is segítették.



Az Oroszország és Irán támogatását élvező damaszkuszi rezsim immár Szíria területének kétharmadát ellenőrzi.



Az Iszlám Állam, amely egykor kiterjedt területeket ellenőrzött Szíriában, mára csak egy kisebb térséget tart uralma alatt a Deir-ez-Zór kelet-szíriai tartományban.