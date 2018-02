A szíriai kormánnyal szövetséges fegyveresekre mért légicsapást az amerikai hadsereg

Az amerikai hadsereg a szíriai kormánnyal szövetséges fegyveresekre mért légicsapást szerdán, miután mintegy 500 fegyveresük támadást indított Deir ez-Zór tartományban a szíriai ellenzéki erők és a kíséretükben lévő amerikai katonai tanácsadók ellen - számolt be egy amerikai katonai tisztségviselő.



A nyilatkozó elmondta, hogy a légicsapásokat önvédelemből rendelték el, miután a kormányhoz hű erők tüzérsége és harckocsijai tűz alá vették az Egyesült Államok által támogatott Szíriai Demokratikus Erőket (SDF). A támadók mintegy száz fegyveresét megölték - tette hozzá.



Rikán fordul elő, hogy az amerikaiak a Bassár el-Aszad államfő rendszerének szövetségeseit támadják.



Az amerikai tisztviselő elmondta, hogy a damaszkuszi kormánnyal szövetséges fegyveresek támogatást kaptak a tüzérségtől, harckocsikat, sorozatvetőket és aknavetőket is bevetettek, és 20-30 lövedékük az SDF főhadiszállásától mintegy 500 méterre csapódott be.



Több, név nélkül nyilatkozó amerikai tisztségviselő arról számolt be, hogy amerikai részről nem voltak veszteségek, míg az SDF egyik tagja megsebesült. Az SDF a koalíciós erőkkel vállvetve mért csapást a támadókra, de a meghátráló katonáikat és járműveiket nem vették célba - hangsúlyozta az amerikai katonai tisztviselő. Szólt arról is, hogy az elmúlt hetekben a térségben megfigyelhető volt a kormánnyal szövetséges egységek lassú megerősítése, ezért figyelmeztették az orosz illetékeseket az SDF ottani jelenlétéről. A koalíciós erők folyamatosan kapcsolatban álltak az oroszokkal a támadás előtt és után, és az orosz fél arról biztosította őket, hogy nem fognak csapást mérni a koalíciós erőkre.



Az amerikai tisztviselő kijelentette: úgy tűnik, hogy a kormányhoz hű egységek igyekeznek elfoglalni azokat a térségbeli területeket, beleértve az olajmezőket, ahonnan az SDF kiűzte a dzsihadistákat tavaly szeptemberben.



A SDF az amerikai vezetésű koalíció legfontosabb helyi partnere az Iszlám Állam dzsihadista szervezettel szembeni harcban az Eufrátesz folyó keleti oldalán. A szíriai kormányerők a folyam túloldalán tevékenykednek, Deir ez-Zór város környékén.



Franc Klincevics, az orosz parlamenti felsőház védelmi és biztonsági bizottságának első alelnöke agressziónak minősítette az amerikai irányítás alatt álló koalíció légicsapását.



Az orosz védelmi tárca időközben közölte: a szíriai milicisták azért kerültek támadás alá, mert tevékenységüket nem egyeztették az orosz csapatok parancsnokságával. A minisztérium az ügyben megszólaló amerikai tisztségviselővel szemben úgy tudja, hogy 25 fegyveres sérült meg az incidensben.



A moszkvai tárca szerint a nemzetközi koalíció az incidenst követően közölte: az SDF elfoglalt egy olajfinomító üzemet a térségben. A minisztérium szerint mindez ismételten csak azt mutatja, hogy Washingtonnak többé már nem az Iszlám Állammal szemben harc az elsődleges, hanem a szíriai államot illető termelőegységek birtokba vétele.



A damaszkuszi vezetés nyílt agressziónak minősítette a történteket - jelentette a SANA állami hírügynökség.



Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) emigráns szervezet szerint legkevesebb 36 civil, köztük 10 gyermek vesztette életét a felkelők kezén lévő Kelet-Gúta kormányerők általi bombázásában csütörtökön. A kiterjedt helyi aktivistahálózattal rendelkező szervezet úgy tudja, hogy a légicsapások kiterjedt pusztításokat okoztak a lakónegyedekben. Az OSDH összesítése szerint december 29-e óta a Damaszkusz melletti Kelet-Gútában több mint 430 ember vesztette életét. A felkelők válaszcsapásai a szíriai főváros térsége ellen november óta 78 ember, köztük 10 gyerek életét követelték.