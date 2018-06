A túlélők feljelentést tettek, amiért a járőröző katonák nem avatkoztak be a Bataclannál

Egyértelmű, hogy a katonák parancsot kaptak, hogy ne nyissanak tüzet, miközben terroristák álltak velük szemben. Arra a kérdésre, hogy ki adta a parancsot a be nem avatkozásra, soha nem tudtuk meg a választ. A többi képviselővel együtt el voltunk képedve"

Segítségnyújtás elmulasztásának gyanújával a 2015. november 13-i 130 áldozatot követelő párizsi merényletsorozat túlélői és az áldozatok hozzátartozói közül mintegy harmincan feljelentést tettek pénteken ismeretlen tettes ellen, hogy kiderüljön: a járőröző katonák miért nem avatkozhattak be a Bataclan koncertteremnél a terroristákkal szemben - közölték a panaszosok ügyvédei.A két és fél évvel ezelőtti párizsi merényletek estéjén három, testén robbanóövet viselő és Kalasnyikov gépkarabéllyal felfegyverzett terrorista hatolt be a Bataclan épületébe, ahol az Eagles Of Death Metal amerikai zenekar adott koncertet. A merénylők azonnal tüzet nyitottak, és kilencven embert megöltek, több mint négyszázan megsebesültek. A támadással egyidőben a Stade de France nemzeti stadionnál és belvárosi kávéházak teraszain másik két terrorkommandó további negyven embert ölt meg. A merényletek elkövetőjeként az Iszlám Állam nevű terrorszervezet jelentkezett."Miért akadályozták meg a Sentinelle (Őrszem) hadművelet nyolc katonáját, akik a Bataclan előtt voltak a támadás első pillanatától, hogy megpróbálják ártalmatlanítani a terroristákat?" - írták közleményükben Samia Maktouf, Océane Bimbeau és Jean Sannier ügyvédek.Nem ez az első alkalom, hogy a túlélők és az áldozatok hozzátartozói szeretnének választ kapni arra, hogy miért nem léptek közbe a katonák: 2016-ban nyolcvan másik túlélőt és a Bataclant képviselő ügyvéd fordult a vizsgálóbírókhoz azért, hogy indítsanak vizsgálatok amiatt, hogy a katonák nem adták át a fegyvereiket a rendőröknek. Ugyanebben az évben a merénysorozattal foglalkozó parlamenti vizsgálóbizottság is foglalkozott a kérdéssel.- mondta a Le Parisien című lapnak Georges Fenech, a vizsgálóbizottság jobboldali elnöke, volt vizsgálóbíró.A koncertterembe végül egy környéken járőröző rendőr és a sofőrje - engedély nélkül - egyedül ment be, s a rendőr pisztolyával lelőtte az egyik dzsihadistát. A másik két terrorista ekkor abbahagyta a lövöldözést és néhány tússzal együtt elbarrikádozta magukat. A túszejtés két órán át tartott, ugyanis ennyi ideig kellett várni arra, hogy a rendőrség elitalakulatai, a RAID és a BRI megérkezzenek a helyszínre és megölve a két dzsihadistát kiszabadítsák a túszokat.Az ügyvédek célja, hogy vizsgálat induljon annak megállapítására, hogy kik voltak a katonákat érintő döntések meghozatalában a felelősök, illetve, hogy az állam "tisztázza az Őrszem hadművelet feladatait".Katonák a 2015. januári Charlie Hebdo szatirikus hetilap elleni támadást óta járőröznek a francia utcákon a legmagasabb szintű terrorkészültség keretében.