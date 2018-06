A V4 álláspontját képviseli az EU-csúcs zárónyilatkozata az Alapjogokért Központ szerint

Az Alapjogokért Központ kutatója szerint az EU-csúcs zárónyilatkozata a visegrádi négyek álláspontját képviseli.



Tóth Norbert az M1 aktuális csatorna műsorában szombaton azt mondta, a zárónyilatkozat 26 pontjából 12 a migrációval foglalkozik. A 12 pontban olyan kérdések vannak, amelyeket a V4-ek támogatnak, és azok maradtak ki, amelyeket nem akartak, hogy szerepeljenek benne.



Beszélt arról is, a nyilatkozatban kétféle migránsbefogadó központról van szó: az EU-n belüli önkéntes és az EU-n kívüli központokról. Hozzátette, ahhoz, hogy ezek működni tudjanak, a bevándorlóknak is együtt kell működniük. Ha összetépik a papírjaikat, akkor nem lehet őket ellenőrizni, nem tud érvényesülni a jog - mondta. Kitért arra is, hogy a szöveg a civil szervezetek hajóira is határozott utalást tesz: nem akadályozhatják a líbiai parti őrség munkáját. Ez komoly előrelépésnek tekinthető - vélekedett Tóth Norbert.