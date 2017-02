A Vatikánt is aggodalommal töltik el Trump intézkedései

A Vatikánt aggodalommal töltik el Donald Trump amerikai elnök rendeletei a mexikói határra tervezett falépítésről, valamint hét muzulmán többségű ország állampolgárainak az Egyesült Államokba történő beutazásának tilalmáról - mondta Angelo Becciu érsek, szentszéki helyettes-államtitkár szerdán a Tv2000 olasz katolikus televíziónak.



Az érsek hangsúlyozta, hogy a Vatikán "egy másik kultúrának, a nyitottság (kultúrájának)" a hírnöke. "Hídépítők vagyunk" - mondta, hozzátéve, hogy "határozottan a kevesebb falat" akarnak. Ezt az üzenetet pedig minden kereszténynek meg kellene erősítenie - szögezte le Becciu.



Hozzátette, hogy Ferenc pápa ragaszkodik ahhoz, hogy "az érkezőket integrálni kell a társadalmunkba és a kultúránkba".



Peter Trukson kúriai bíboros, a vatikáni emberek teljes körű fejlődését szolgáló dikasztérium (minisztérium) prefektusa a Mexikó határán tervezett fallal kapcsolatban kijelentette: reméli, hogy nem épül meg, "de Trumpot ismerve, vélhetően mégis megvalósul majd". A bíboros figyelmeztetett, hogy a fal nemcsak a Mexikóval kapcsolatos helyzetről szól, hanem "üzenet az egész világ számára". Hozzátette: "nem csak az Egyesült Államok akar falat húzni bevándorlók ellen", ez Európára is jellemző.



A Liszabonban tartózkodó Didier Reynders belga külügyminiszter a beutazási tilalomról hozott, immár ötödik napja hatályban lévő amerikai rendeletről szólva kijelentette: az intézkedés "önkényes és brutális".



Reynders hozzátette, hogy Belgiumnak szándékában áll mielőbb találkozót szervezni az új amerikai elnökkel Brüsszelben. Ehhez hozzáfűzte, hogy "az atlanti demokráciák közti szövetségen múlik a nemzetközi rend".



Szerdán a londoni törvényhozás alsóházában ismét felmerült a Szíria, Irak, Irán, Szudán, Líbia, Szomália és Jemen állampolgáraira vonatkozó beutazási tilalom kérdése. Az alsóházban a képviselői kérdések órájában kérdőre vonták Theresa May kormányfőt, amiért állítólag nem reagált azonnal az amerikai elnök rendeletére.



A szombaton még Ankarában tartózkodó May óvakodott elítélni Donald Trump rendeletét, az ebből következő bírálatok hatására a Downing Street végül vasárnapra virradóra közölte: a brit miniszterelnök nem ért egyet a rendelettel, kormánya pedig nem kíván hasonló intézkedéseket hozni.



May az alsóházi képviselők kérdésére reagálva szerdán megerősítette: kormánya világossá tette, hogy Trump elnök intézkedése szerintük "viszályt szít, és hiba volt" meghozni.