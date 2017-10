A Velencei Bizottság véleménye után az EU tárgyalni fog az új oktatási törvényről Kijevvel

Az Európai Unió tárgyalni fog Kijevvel az új oktatási törvényről azt követően, hogy a Velencei Bizottság kialakítja ezzel kapcsolatos véleményét - közölte Federica Mogherini, az Európai Unió (EU) kül- és biztonságpolitikai főképviselője Luxembourgban, az európai uniós tagországok külügyminisztereinek tanácskozását követően hétfőn.



Egy újságírói kérdésre válaszolva Mogherini megerősítette, hogy az új ukrán oktatási törvény is napirenden volt azon a tanácskozáson, amelyet az uniós külügyminiszterek az EU emberi jogi politikájáról folytattak.



Emlékeztetett: a kisebbségi nyelvoktatást érintő törvényről már folytatott kétoldalú megbeszélést Petro Porosenko ukrán elnökkel New York-ban, az ENSZ szeptemberi közgyűlésén és abban egyeztek meg, hogy az EU és az ukrán hatóságok további egyeztetést tartanak majd a törvény kisebbségi jogokat érintő rendelkezéseiről.



Mogherini beszámolt arról is, hogy a miniszterek tanácsa megerősítette az unió elkötelezettségét az emberi jogok előmozdítása és védelme mellett és arról folytattak tanácskozást, miként lehet a leginkább előmozdítani e jogokat kétoldalú és többoldalú keretek között.



Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tanácskozást követően arról tájékoztatott, hogy sem Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, sem Johannes Hahn, az európai szomszédságpolitikáért és a csatlakozási tárgyalásokért felelős biztos nem emelt semmilyen kifogást az ellen, hogy az EU-Ukrajna társulási tanács - magyar kezdeményezésre - naprendre tűzze az új ukrán oktatási törvény ügyét december elején esedékes ülésén.



Kijelentette, a magyar kormány kész a konzultációra, de annak sikere azon múlik, hogy a törvénynek azokat az elemeit, amelyek a kisebbségi jogokat "rendkívüli módon sértik" visszavonják, vagy legalább hatályát felfüggesztik.