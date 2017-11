A volt IMF-vezér üdvözli Macron politikáját, a franciák többsége viszont elégedetlen első féléves tevékenységével

A franciák többsége elégedetlen



A franciák alig 35 százaléka elégedett Emmanuel Macron francia államfő első féléves tevékenységével, 59 százalékuk elégedetlen vele, hat százalékuknak pedig nincs véleménye - derül ki a Harris Interactive közvélemény-kutatóintézet felméréséből, amelyet a France2 közszolgálati televízió tett közzé vasárnap.



A november 2-án és 3-án 1817 francia nagykorú megkérdezésével készült reprezentatív felmérés szerint a tavaszi elnökválasztás első fordulójában Emmanuel Macronra szavazók 80 százaléka, és a jobboldali Francois Fillon táborának pedig 51 százaléka elégedett a köztársasági elnök eddigi politikájával.



A szocialista választóknak viszont alig 20 százaléka, a két radikális tábornak, a Marine Le Pen által vezetett Nemzeti Front és Jean-Luc Mélenchon pártja, a radikális baloldali Lázadó Franciaország választóinak pedig csak 18 százaléka támogatja Macron irányvonalát.



A franciák úgy látják, hogy az elnöki politika a vagyonosabb rétegeknek kedvez: 63 százalék szerint a jelenlegi kormánypolitikával a felsőbb rétegek járnak jól, hét százalék szerint a középosztálynak kedvez, míg 21 százalék szerint egyik réteget sem részesíti előnyben Emmanuel Macron.



A megkérdezettek 45 százaléka szerint a kormánypolitika egyszerre jobb- és baloldali, 41 százalék szerint jobboldali, míg a választók alig 5 százaléka érzékeli baloldalinak.



A franciák leginkább Emmanuel Macron külpolitikáját támogatják, 51 százalék szerint az elnöknek a korábbiaknál jelentősebb súlyt sikerült biztosítani Franciaországnak a nemzetközi színtéren, de csak 49 százalék szerint tudja az államfő szavatolni az ország biztonságát. Abban, hogy sikeresek lesznek a reformok, a franciák 44 százaléka hisz, s csak alig 27 százalék bízik abban, hogy javulni fog az emberek vásárlóereje.



A belpolitikai intézkedések közül a legnagyobb támogatást a lakhatási adó eltörlése élvezi, ezzel a leginkább elégedett a megkérdezettek 52 százaléka. Az új terrorelhárítási törvényt a franciák 25 százaléka jelölte meg Macron első intézkedései közül a legkielégítőbbnek, az egyetemi felvételi reformjára 24, a munkajogi reformra pedig 19 százalék szavazott.



Egy másik, az IFOP közvélemény-kutató intézet által készített, és a Le Journal du Dimanche című vasárnapi lapban közzétett felmérés szerint a franciák a kormánytagok közül leginkább Laura Flessel sportügyi miniszter munkájával elégedettek, mégpedig 68 százalékos támogatottsággal. Őt követi 59 százalékkal Jean-Yves Le Drian külügyminiszter és 57 százalékkal Frédérique Vidal, a felsőoktatásért felelős tárca vezetője, valamint Marlene Schiappa, a nők és a férfiak egyenjogúságáért felelős államtitkár. Edouard Philippe miniszterelnökkel a franciák 54 százaléka elégedett.



A reprezentatív felmérés október 30-án és 31-én 1001 francia nagykorú megkérdezésével készült.



A volt IMF-vezér üdvözli Macron politikáját



Dominique Strauss-Kahn, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) egykori francia főigazgatója (2007-2011) üdvözölte Emmanuel Macron pártok feletti politikáját, és meggyőződését fejezte ki, hogy a francia Szocialista Pártnak (PS), amelynek maga is tagja, "nincs jövője", "itt az ideje, hogy eltűnjön".



A szexuális botrányai miatt a közélettől 2011 óta visszavonult volt francia pénzügyminiszter a tavaszi választások óta először kommentálta a francia belpolitikát a marokkói Marrákesben, egy gazdasági konferencián.



A Le Parisien című francia napilap vasárnapi számában megjelent helyszíni tudósítás szerint egy amerikai újságíró kérdésére válaszolva Strauss-Kahn azt mondta, "a PS-nek nincs jövője, és ez jó dolog".



"Emmanuel Macron elnökké választása földrengést okozott a francia politikai életben. Szomorúan mondom, de az az igazság, hogy a pártom nem tudta a globalizációt kezelni, nem tudott átalakulni, miközben a világ átalakult, ezért eljött az idő, hogy eltűnjön, és más erők jelenjenek meg" - hangsúlyozta a volt IMF-vezér.



Strauss-Kahn úgy látja, hogy a francia elnök "meglepően jól csinálja" (a dolgát).



"Macron se nem baloldali, se nem jobboldali. Azt szeretném, ha baloldali és jobboldali is lenne egyszerre. Meggyőződésem, hogy a jobb- és baloldal továbbra is létezik, hívhatjuk, ahogy akarjuk, de a demokratikus országokban vannak konzervatív és progresszívebb erők, és jó dolog, hogy az ország érdekében időnként, ahogy most Macronnál, együtt tudnak működni" - hangsúlyozta a közgazdász.



Strauss-Kahn szerint Franciaország jelenleg "nagy átalakuláson" megy át.



"Ha Emmanuel Macron megragadja a szerencséjét, akkor öt év alatt nagyobb változásokat idézhet elő Franciaországban, mint amilyenek az elmúlt harminc évben történtek" - tette hozzá.



Emmanuel Macron elnökválasztási győzelme óta a PS teljesen szétesett. Az 577 fős nemzetgyűlésben, ahol korábban abszolút többséggel rendelkezett, jelenleg alig 31 képviselője van, az állami támogatás megcsappanása miatt eladni kényszerült a székházát, és munkatársainak mintegy felét elbocsátja.