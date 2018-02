Salah Abdeslam ügyvédje eljárási hibákra hivatkozva védence felmentését kérte csütörtökön a gyilkossági kísérlet miatti brüsszeli büntetőper tárgyalásán, illetve azt állította, hogy nem a 2015. novemberi párizsi terrortámadások feltételezett főszervezőjének tartott férfi lőtte meg a búvóhelyére kiérkező rendőröket a belga fővárosban.



Sven Mary ügyvéd arról számolt be, hogy több ügyészségi dokumentum is franciául íródott, nem flamand nyelven, s ez ebben az esetben nem felel meg a Belgiumban hatályos nyelvhasználati törvényeknek, az eljárást ezért véleménye szerint meg kell szüntetni.



Azt közölte, hogy nem a párizsi merényletek óta szökésben lévő Abdeslam lőtt rá a búvóhelyéül szolgáló brüsszeli lakáshoz kiérkező rendőrökre 2016 márciusában, hanem egyik társa, Mohamed Belkaid, akit a helyszínen agyonlőttek. A lövöldözésben négy rendőr megsebesült. Abdeslam és harmadik társa el tudott menekülni, de később elfogták őket.



Továbbá hangsúlyozta: nincs olyan eleme a történteknek, amely terrorcselekményre utalna, mindössze spontán menekülési kísérletről volt szó. "Súlyos dolog rálőni a rendőrökre, de távol van a terrorista kontextustól" - mondta.



Mary végezetül arra figyelmeztetett, hogy nem szabad összemosni ezt a pert a párizsi terrortámadások ügyével, amelyben külön ítélet fog születni.



"Elnök asszony, nem ezekben az ügyekben kell döntenie, még ha a médiafelhajtás és a biztonsági intézkedések ezt is sugallják" - hangsúlyozta, a tanácsvezető bírónőnek címezve szavait.



A marokkói származású, francia állampolgár Abdeslam nem kívánt részt venni a hétfőn kezdődött per csütörtöki, s feltehetőleg utolsó tárgyalási napján, életben maradt társa, Soufien Ayari azonban jelen volt, noha a bűnösségét ő is tagadta, mondván, egyedül Belkaid nyitott tüzet a rendőrökre.



"Egy dolog biztos, védencem nem akart meghalni vagy még nagyobb vérontást rendezni" - mondta Ayari ügyvédje.



Valérie Lefevre, a sebesült rendőrök ügyvédje kijelentette, Abdeslam és Ayari is tagja volt a Párizsban és Brüsszelben terrortámadásokat végrehajtó csoportnak. "Világos a cél: a lakosság megfélemlítése és az ország destabilizálása" - fogalmazott a helyi sajtó beszámolói szerint.



Salah Abdeslam, akit franciaországi börtönéből szállítottak át hétfőn, már a tárgyalás kezdetén leszögezte, hogy nem fog válaszolni a kérdésekre, és a vádirat ismertetésekor sem volt hajlandó felállni.



A vádlottak ellen gyilkossági kísérlet és tiltott fegyvertartás miatt indítottak eljárást Belgiumban. Ha bűnösnek találják őket, 20 év börtönt is kiszabhatnak rájuk.



Abdeslamnak Franciaországban is bíróság elé kell majd állnia a 2015. november 13-án hét helyszínen elkövetett merényletek miatt, amelyekben 130 ember vesztette életét. A tettesek közül többen is Brüsszelben éltek korábban. A támadás elkövetőjeként az Iszlám Állam nevű terrorszervezet jelentkezett.