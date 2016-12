Ágnes Berlinből: "a hátam mögött csapódott be a gyilkos kamion"

A merénylőt még keresik, mint kiderült, nem a hétfő esti terrortámadás elkövetőjét vették őrizetbe a merénylet után két órával. Tizenkét áldozattal végzett az elkövető csonka templomnál, a Breitscheidplatzon. Tudósításunkat a berlini támadásról itt olvashatják.

Sokkot kapott, elájult, de a berlini terrortámadást szerencsésen túlélte Guba Ágnes, akinek közvetlen közelében hajtott a tömegbe a kamion - írja a borsonline.hu A Bors által megszólaltatott Guba Ágnes ott volt, amikor a kamion a tömegbe hajtott.– A fabódék előtt sétáltam az állatkert felől. Egyszer csak pár méterre a hátam mögött egy óriási csattanást hallottam, de a tömegtől nem láttam pontosan, mi történt. Egyszerre kitört a pánik, elkezdtek szaladni felém az emberek. Valaki azt kiabálta, tűz van, valaki más azt, hogy bomba robbant. Nagyon megijedtem. Csak a szétdőlt bódékat láttam. A sérültek ott feküdtek a földön, jajgattak fájdalmukban. Az egyik földön fekvő hölgy kezét fogtam és kérdeztem, mije fáj. Én is rosszul lettem, felment a vérnyomásom, ezért a könnyű sérültekkel együtt egy közeli faházba vittek, nagyjából tizenöten lehettünk.- A kórházban megállapították, hogy nagyon magas a vérnyomásom, nyugtatókat kaptam. Végig velem volt az ápolónő, éjjel egyre kerültem olyan állapotba, hogy a nyomozók kérdéseire válaszolni tudjak. Két órakor hazaengedtek – emlékezett vissza Ágnes, aki másnap is sokkos állapotban volt a történtek miatt. Azt mondja, ennek ellenére nem fél Berlinben maradni, családjával is felvette a kapcsolatot.