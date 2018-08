Agyonlőttek egy rendőrökre támadó férfit Katalóniában

A helyi rendőrség a Twitteren azt írta, hogy a támadó reggel 6 óra tájban lépett be a cornellai rendőrőrsre, "azzal a céllal, hogy a rendőrökre támadjon". A hatóság tudatta, hogy a férfit meglőtték, de csak később erősítették meg, hogy a támadó meg is halt. Az El Periodico című helyi lap tudni véli, hogy a férfi Cornellában élt. A rendőrség terrorelhárító részlegének névtelenül nyilatkozó forrásaira hivatkozva az AFP francia hírügynökség azt jelentette, hogy az elkövető egy 29 éves algériai származású férfi, aki Allah akbar! vagyis Isten hatalmas! felkiáltással rontott be a rendőrségre, mielőtt agyonlőtték.