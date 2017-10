Aláírták a katalán függetlenségi nyilatkozatot, de felfüggesztették a végrehajtását

"Kinyilvánítjuk, hogy a Katalán Köztársaság független, szuverén, demokratikus és szociális jogállam" - áll a három függetlenségpárti párt képviselői által aláírt nyilatkozatban, amelyet azonban párbeszédre felszólítva egyelőre felfüggesztett a katalán elnök.



Puigdemont kedd este a parlamentben arról beszélt, hogy Katalónia elnyerte a jogot, hogy független állammá váljon, de a feszültség csökkentése érdekében azt javasolta, várjanak "néhány hetet" a párbeszéd érdekében.



A spanyol kormány szerdán rendkívüli ülést tart, melyen értékelni fogják a katalán elnök nyilatkozatát, és döntenek a következő lépésekről.



"Senki nem vonhat le következtetéseket egy olyan törvényből, amely nem létezik, és egy olyan népszavazásból, ami nem történt meg" - fogalmazott kedd este Soraya Sáenz de Santamaría spanyol kormányfő-helyettes, felidézve, hogy a katalán népszavazás végrehajtására vonatkozó törvényt a spanyol alkotmánybíróság felfüggesztette, ahogy magát a referendumot is. A spanyol miniszterelnök-helyettes Carles Puigdemont kedd esti parlamenti beszédét úgy értékelte: "egy olyan ember beszéde, aki nem tudja hol van, hova tart, és kivel akar menni".



Az október 1-jei, alkotmányellenes népszavazáson a névjegyzékben szereplők valamivel több mint 40 százaléka vett részt, és 90 százaléknál is többen szavaztak a függetlenségre. Az elszakadást ellenzők nagy része bojkottálta a referendumot.



Korábban írtuk:



Csökkenteni kell a feszültséget - nem jelentette be a függetlenséget!



Katalónia ügye európai ügy, ez kritikus és komoly pillanat - mondta Carles Puigdemont.



A kialakult feszültség csökkentésére szólított fel kedd esti beszédében a barcelonai parlament rendkívüli ülésén Carles Puigdemont katalán elnök.



Katalónia ügye európai ügy, ez kritikus és komoly pillanat, felelősséget kell vállalnunk azért, hogy kiküszöböljük és ne fokozzuk a feszültséget sem szavakkal, sem tettekkel - fogalmazott az elnök.



Szélsőséges helyzetnek voltunk tanúi, az európai demokrácia történetében először történt meg, hogy egy szavazás rendőrségi erőszak közepette zajlott - jelentette ki Carles Puigdemont, aki szerint Katalóniát megalázták, amikor megpróbálta módosítani saját státusát az alkotmány tiszteletben tartása mellett.



Carles Puigdemont katalán elnök kijelentette, hogy mandátumot kapott a függetlenség kinyilvánítására, de azt javasolja, várjanak "néhány hetet" a párbeszéd érdekében.



Kedd esti, a barcelonai parlament rendkívüli ülésén elhangzott beszédében az elnök úgy vélte, hogy a tartomány elnyerte a jogot arra, hogy függetlenné váljon.



Mindennek ellenére kijelentette: javasolni fogja a parlamentnek a függetlenség kinyilvánításának felfüggesztését, hogy tárgyalásokat folytathassanak Spanyolországgal.



Puigdemont beszéde közben a katalánról hirtelen spanyol nyelvre váltott át, hogy az ország egész lakossága értse azt, amit mond.



Korábban írtuk:



Megkezdte parlamenti beszédét Carles Puigdemont katalán elnök kedd este a barcelonai parlament rendkívüli nemzetközi érdeklődés övezte rendkívüli ülésén. A beszédben értékeli az aktuális politikai helyzetet, de napirendre kerülhet Katalónia függetlenségének kinyilvánítása is.



A katalán elnök felszólalását eredetileg délután hat órára tervezték, de annak halasztását maga Puigdemont kérte a Junst Pel Sí (Együtt az igenért) kormányzó pártszövetség tanácskozása miatt, amely az ülést megelőzte.



A csúszás másik oka a katalán parlament házbizottságának rendkívüli ülése volt, amelyen a parlamenti ülés felfüggesztését kérte két ellenzéki párt a liberális középutas Ciudadanos (Állampolgárok), és a Spanyolországban kormányzó konzervatív Néppárt (PP).



Carles Puigdemont beszédének nincs meghatározott időkerete. Szavaira a parlamenti frakciók 10-10 percben reagálhatnak, az elnököt pedig megilleti a viszontválasz joga.



A katalán parlament épülete egy parkban található, amelynek bejáratát kora reggel a hatóságok biztonsági okokból lezárták, hogy a tüntetőket távol tartsák az épülettől.



Odakint, a parkhoz vezető sétányon, az ülést megkezdése előtt már órákkal elkezdett gyülekezni a tömeg, akik óriási kivetítőkön követhetik figyelemmel a benti eseményeket. Többségében a függetlenséget támogatva vonultak utcára, de egy, a spanyol egységet támogató kisebb mozgalom szintén demonstrációt hirdetett ugyanoda.



A spanyol kormány korábban azt közölte: ha a katalán elnök kinyilvánítja a függetlenséget, azt azonnali válaszlépések követik.



Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök szerda délután a madridi parlamentben mond beszédet, amelyben a várakozások szerint reagál a katalán elnök nyilatkozatára.



Katalóniában október 1-jén tartottak függetlenségi népszavazást annak dacára, hogy azt a spanyol alkotmánybíróság felfüggesztette. A referendum a spanyol hatóságok és a szavazók közötti összecsapásba torkollt. A hivatalos végeredmény szerint 2,28 millió ember, a választásra jogosultak 43 százaléka vett részt a népszavazáson, és 90,18 százalékuk támogatta az elszakadást Spanyolországtól.