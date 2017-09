Alkotmánybírósághoz fordult a spanyol kormány a katalán népszavazás miatt

"Ami nem törvényes, az nem demokratikus" - fogalmazott Mariano Rajoy kormányfő, aki nyilatkozatában többször hangsúlyozta: az katalán referendumot nem fogják megrendezni.



A spanyol miniszterelnök elmondta: az alkotmánybíróságtól ezen döntések megsemmisítését kérték, valamint azt, hogy az ítélethozatalig függessze fel a kifogásolt jogszabályokat.



Mariano Rajoy szerint a spanyol kormány védi a jogállamiságot, amely "együttélésünk és szabadságunk garanciája".



A miniszterelnök tájékoztatója előtt az illegális önrendelkezési népszavazás összehívása miatt büntetőeljárás kezdeményezését jelentette be a katalán kormány tagjai ellen a spanyol főállamügyész.



José Manuel Maza a spanyol sajtónak tett rövid nyilatkozatában elmondta: hasonló lépést tesz a katalán törvényhozás elnökségével szemben is, amiért lehetővé tették, hogy a népszavazásról szóló törvényt megszavazhassa az autonóm parlament.



Carles Puigdemont szerda éjjel írta ki a függetlenségi referendumot október 1-ére, a dokumentumot pedig kormányának minden tagja ellenjegyezte.



Néhány órával korábban pedig a katalán parlament függetlenségi pártjai expressz sebességgel elfogadták a népszavazás megrendezését szabályozó törvényt az ellenzéki pártok tiltakozása közepette.



Az ellenzéki politikusok kifogásolták, hogy néhány óra alatt, előzetes szakértői véleményezés, vita és érdemi módosítások nélkül vitték át a parlamenten jogszabályt, közülük többen felhívták a figyelmet annak alkotmányellenességére is, mivel a spanyol alkotmánybíróság minden, a függetlenségi népszavazásra vonatkozó lépést annak nyilvánított korábban.



A történtek hatására pártállástól független politikai összefogás körvonalazódott csütörtökön az alkotmány védelmében, a katalán önrendelkezési népszavazással és az elszakadási törekvésekkel szemben.



Teljes támogatásáról biztosította ebben a kérdésben a spanyol konzervatív kormányt a legnagyobb spanyol ellenzéki erő, a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) főtitkára, és Albert Rivera, a spanyol parlament negyedik legnagyobb pártjának számító Ciudadanos (Állampolgárok) nevű liberális középpárt elnöke.



A katalán kormány viszont továbbra is gőzerővel készül a népszavazásra, amelynek weboldalát is elindította. A www.referendum.cat oldalon önkénteseket is toboroznak, akik segédkeznek az esemény lebonyolításában.



Nyilvánosságra került a szavazólap is, amelyen mindössze egy kérdés szerepel: "Akarja, hogy Katalónia önálló állam legyen köztársaság formájában?".



A katalán kormány együttműködésre kérte Katalónia polgármestereit, és 48 órát adott nekik, hogy eldöntsék: készek-e biztosítani a megszokott szavazóhelyiségeket az önrendelkezésről szóló október 1-i népszavazásra.



Carles Puigdemont kormánya egyértelműen győzelemre készül a spanyol állam által illegálisnak tartott referendumon.



Az autonóm parlamentben már tart Az elszakadási törvényként emlegetett, de hivatalos nevén A jogi átmenet és a köztársaság létrehozásának törvényének vitája, amely akkor lép életbe, ha az október 1-re tervezett referendumon a független Katalóniára szavazók kerülnek többségbe.



A katalán függetlenségi pártok "expressz gyorsasággal" még ezen a napon el akarják fogadtatni a törvényt, hogy október 2-tól már az biztosítsa a jogi kereteket a függetlenségét egyoldalúan kinyilvánító Katalóniában, egészen addig, amíg megtartják az új, alkotmányozó katalán nemzetgyűlés létrehozására irányuló választásokat, és kidolgozzák az új állam alkotmányát.