Államosítási terveket tartalmaz a brit Munkáspárt kiszivárgott programtervezete

A Labour a tervek szerint a jövő héten teszi közzé a június 8-ára kiírt, előrehozott parlamenti választásokra kidolgozott hivatalos programját.



A dokumentum 43 oldalas tervezete azonban szerda éjjel eljutott a The Daily Telegraph című konzervatív és a Daily Mirror című baloldali brit napilaphoz, valamint a BBC-hez.



Az ismertté vált részletek szerint választási győzelme esetén a Munkáspárt újraállamosítana egyes energiaszolgáltató vállalatokat, ugyancsak állami kézbe venné vissza az 1990-es évek elején privatizált vasúti hálózatot és egyes buszvállalatokat.



A munkáspárti kormány felemelné az évi 80 ezer fontnál (30 millió forintnál) többet keresők személyi jövedelemadóját, és kötelezettséget vállalna arra, hogy 2030-ig a Nagy-Britanniában felhasznált energia 60 százaléka megújuló forrásokból származzon.



A tervezet szerint a Labour előírná, hogy csak olyan vállalatok juthatnak állami megrendelésekhez, amelyeknél a legmagasabb kereset legfeljebb hússzorosan haladja meg a legalacsonyabb béreket.



A brit vállalati szektorban kialakult rendkívüli javadalmazásbeli különbségeket a legnagyobb brit szakszervezeti szövetség (TUC) - a Munkáspárt szoros szövetségese és támogatója - is kiemelte legutóbbi éves kongresszusára összeállított tanulmányában.



A jelentés kimutatta, hogy a Londoni Értéktőzsde irányadó FTSE-100-as indexét alkotó legnagyobb tőkeértékű vállalatok vezetői az elmúlt egy évben átlagosan 123-szor többet kerestek az alkalmazottak átlagbérénél.



A Munkáspárt a választási programtervezet kiszivárgott változata szerint csak úgy tartja lehetségesnek a brit EU-tagság megszűnését, ha annak feltételeiről mindenképpen megállapodás jön létre Nagy-Britannia és az Európai Unió között.



Theresa May konzervatív párti miniszterelnök többször hangoztatott hivatalos álláspontja szerint egy esetleges rossz megállapodásnál az is jobb, ha nem születik egyezség az EU-val a kilépési feltételekről szóló tárgyalások végén.



A Munkáspárt a programtervezet szerint nem határozna meg számszerű korlátozásokat a külföldi EU-országokból érkezők bevándorlására, és garantálná a már Nagy-Britanniában élő EU-polgárok jogosultságainak érvényesítését a brit EU-tagság megszűnése után is.



Theresa May a minap megerősítette azt a régóta hangoztatott konzervatív párti célkitűzést, amely szerint a nettó bevándorlást a jóval 200 ezer fő feletti jelenlegi éves szintekről néhány tízezerre kell csökkenteni.



A konzervatív párti brit kormány szintén biztosítani kívánja a más európai uniós tagországok Nagy-Britanniában élő állampolgárainak jogosultságait a brit EU-tagság megszűnése utáni időszakban, de csak viszonossági alapon, vagyis úgy, hogy egyidejűleg az EU-társállamok is garanciát vállaljanak az ott élő brit állampolgárok jogosultságainak további érvényesülésére.