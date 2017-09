Államtitkokat bocsájtottak árverésre az orosz hackerek

Alekszandr Filinovot és Konsztantyin Tyeljakovot "összeesküvés nyomán vagy csoportosan, nyereségvágyból elkövetett, számítógépes információhoz való jogtalan hozzáférés" címén marasztalták el. A zárt tárgyaláson a bíróság a Filinovnál házkutatás során lefoglalt 70 ezer euró elkobzása mellett döntött.



Filinov, aki a csoport tagjai közül egyedüliként nem ismerte el bűnösségét, jelezte fellebbezési szándékát. Az ítélet szerint egyébként a büntetésbe beleszámít a 2016. szeptember 16. óta előzetes letartóztatásban eltöltött idő.



A moszkvai városi bíróság június 6-án, vádalku eredményeként, kétévi börtönbüntetésre ítélte Vlagyimir Anyikejevet, az önmagát Névtelen Internacionáléként is emlegető hackercsapat vezetőjét.



A Saltaj-Boltaj először 2013 decemberében hallatott magáról, amikor kiszivárogtatta az internetre Vlagyimir Putyin elnök, később hitelesnek bizonyult újévi üdvözlő beszédét. 2014-ben a csoport azzal keltett feltűnést, hogy magára vállalta a felelősséget azért a Dmitrij Medvegyev kormányfő Twitter-profilja elleni támadásért, amely során bejelentették a miniszterelnök lemondását és bocsánatkérését a kormányzati intézkedések miatt.



Azt is írták Medvegyev nevében, hogy Oroszország visszasüllyedhet az 1980-as évekbe, ami szomorú. "Ha ez a kollégáim célja a Kremlben, akkor hamarosan elérjük" - állt az oldalon mindaddig, amíg a szakemberek ki nem törölték a tartalmát.



Sajtóértesülések szerint az orosz biztonsági szolgálatok akkor vesztették el végképp a türelmüket, amikor a hackerek 2015 augusztusában közzétettek egy Szergej Sojgu védelmi miniszter számára kínos levelet. Mint kiderült, a számítógépes bűnözőknek sikerült hozzáférniük a katonai tárca egy női alkalmazottjának elektronikus levelezéséhez, amelyben titkos információkat tartalmazó, kódolatlan dokumentumok is voltak.



A hackerek 3,5 millió rubeles (mintegy 16 milliós forint) kikiáltási áron kínálták fel az iratokat az általuk létrehozott "információtőzsdén", a kémelhárítóknak 50 százalékos kedvezményt kínálva. Az információt végül egy hivatalosan nem nevesített vásárló vette meg.



A Saltaj-Boltaj "áldozatai" között egyaránt volt vezető banki tisztségviselő, neves televíziós műsorvezető, az orosz államfő környezetében dolgozó tisztségviselő, tanácsadó, valamint Natalja Tyimakova miniszterelnöki szóvivő is. A csoport által megszerzett anyagok egyébként kiindulópontjául szolgáltak annak a világhálóra tavasszal feltöltött videónak az elkészítéséhez, amelyben Alekszej Navalnij ellenzéki politikus egymilliárd euró nagyságrendű korrupcióval vádolta meg Medvegyevet.



Vlagyimir Anyikejev egyébként az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) általi kihallgatásán elismerte, hogy több általa közzétett anyagot meghamisított. A csoport blogját és Twitter-profilját Oroszországban korábban hozzáférhetetlenné tette a médiafelügyelet.



Saltaj-Boltaj egyébként Humpty Dumptynak (magyarul Tojás Tóbiás), az angol gyerekversek emberarcú tojásfigurájának orosz neve.