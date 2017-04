Amerika arra kéri a kormányt, hogy függessze fel az új CEU ellenes törvényt

A Magyar Kormány tiszteli – és minden esetben annak megfelelően jár el – a nemzetközi és az európai jogot, az oktatási szabadságot, az egyetemek autonómiáját és az igazságosság elvét; és hasonlóképpen elvárja a természetes és jogi személyeket, akik az országban tartózkodnak és működnek, hogy betartsák a jogszabályokat, mert ez egy demokratikus állam és senki és semmi nem áll a törvény felett.

Minden eddiginél keményebb és egyértelműbb üzenetet küldött az Egyesült Államok az Orbán-kormánynak CEU-ügyben.

Ennek fényében érdekes, hogy Orbán a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkárát kérte fel a nemzetközi egyetemekkel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására. Az USA kormánya teljesen a CEU mellé állt, nem fog tárgyalni.

Mark C. Toner

Aggodalmának adott hangot "a magyar kormány közelmúltbeli tevékenysége miatt" Catiuscia Marini, a Régiók Európai Bizottsága szocialista párti csoportjának (PES) vezetője az MTI-hez eljuttatott közleményében szerdán.Az olasz tartományi vezető - csoportjának nevében - elítélte a magyar felsőoktatási törvény módosításait, amelyek véleménye szerint "közvetlen diszkriminatív hatással" vannak a budapesti Közép-európai Egyetem (CEU) működésére.A jogszabályt Marini elfogadhatatlan támadásnak nevezte az Európai Unió alapvető értékei, köztük a kutatás és a felsőoktatás szabadsága, a jogszerű eljárás biztosítása és a megkülönböztetésmentesség ellen.A jogállamiság egyik tagállamban való megsértése az egész EU jogrendjére nézve fenyegetést jelent - vélekedett Marini.A PES csoport aggodalmát fejezte ki a magyar háztartásokba küldött nemzeti konzultációs kérdőív miatt is. A csoport nyugtalanítónak nevezte, hogy "egy tagállam kormánya elfogult, negatív kampányba kezd", és hangsúlyozta, hogy az európai integráció a közösen hozott döntések tiszteletben tartására épülArra figyelmeztettek, hogy "a magyar kormány elszigetelheti az országot, ami az európai integráció és az uniós alapok előnyeit élvező magyar városokra és régiókra is negatív hatással lehet".A Régiók Európai Bizottsága konzultatív jogkörű testület az Európai Unió intézményrendszerében, a tagországok regionális és helyi önkormányzatait képviselő összesen 300 tagból áll.Palkovics az atv-nek azt mondta:Tanácsokat szívesen fogadunk, felszólításokat nem annyira, magyar törvényalkotási kérdésekben.Az államtitkár hozzátette, hogy lesznek konzultációk, tárgyalnak az érintettekkel.Egy angol nyelvű e-mailt kaptak meg a CEU külföldi hallgatói az Emmitől, amiben a minisztérium hosszasan taglalja, hogy nincs semmi, ami fenyegetné az egyetem működését és az oktatás szabadságát - írja a 24.hu hvg.hu birtokába került levélben többek közt az áll, hogyA külföldi diákok több politikusnak és döntéshozónak is tiltakozó levelet küldtek – köztük Balog Zoltánnak is -, így lehet meg a minisztériumnak a diákok e-mail címe.A CEU elleni hadjárat miatt mondott le Magyarország tallinni tiszteletbeli konzulja, aki Népszavának adott interjúban azt mondta, lemondása személyes döntés volt, számára a magyar parlamenti vita volt meghatározó. Mall Hellam szerint az, hogy hozzányúltak az akadémiai szabadsághoz is, azt mutatja, hogyMagyarország autokrata vezetés felé halad, ez pedig nagyon rossz jel a demokrácia szempontjából.A tallinni konzul szerint nagyon súlyos következményei lehetnek a civil törvénynek, a magyarországi történések pedig nagyon hasonlítanak arra, ami Oroszországban zajlik.Nemcsak a magyar felsőoktatási törvény módosításáról tárgyalnak szerdán az európai uniós biztosok Brüsszelben. A civil szervezetekre vonatkozó szabályok tervezett szigorítása, az „állítsuk meg Brüsszelt" nemzeti konzultáció, a migrációs politika és a jelenleg futó kötelezettségszegési eljárások együtt lesznek a terítéken az Európai Bizottság politikai vezetőségének az ülésén - olvasható az Indexen Az EU-s jogszabályokat betartató testület főnökei azt próbálják majd megállapítani, hogy mennyire egyeztethető össze a magyar kormány tevékenysége az európai értékekkel.Ha egy uniós kormány konkrét EU-jogszabályt sért, kötelezettségszegési eljárás indulhat ellene. Ez oda-vissza-levelezgetés és európai bírósági döntés után pénzbírsághoz vezethet. A felsőoktatási törvény módosítása miatt ilyet nem indíthat az Európai Bizottság, mert az oktatás nemzeti hatáskör.A tárca honlapján olvasható szó szerinti leirat szerint az amerikai kormányzatot "nagyon aggasztja" a törvény. A szóvivő elmondta, hogy a külügyminisztérium álláspontja szerint a jogszabály veszélyezteti, hogy a Közép-európai Egyetem (CEU) folytathassa tevékenységét.- fogalmazott Toner.A szóvivő a CEU-t vezető oktatási intézménynek nevezi, amely fontos csatornát jelent a magyar-amerikai intellektuális és kulturális párbeszéd számára. "Őszintén szólva a szabad gondolkodás és kutatás középpontjában áll. Ez a törvény álláspontunk szerint más, Magyarországon diplomaprogrammal rendelkező amerikai egyetemek működését is hasonlóképpen veszélyeztetheti, így az ügy túlmutat a CEU-n" - húzta alá az amerikai külügyminisztérium szóvivője.Az Országgyűlés a múlt héten fogadta el a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény módosítását, amely a külföldi egyetemek magyarországi működését hivatott szabályozni. Áder János köztársasági elnök hétfőn írta alá az elfogadott jogszabályt, amely egyebek mellett azt követeli meg, hogy a külföldi egyetemek származási országukban is folytassanak oktatási tevékenységet, és magyarországi működésüket kormányközi szerződés szabályozza.A jogszabály bírálói szerint a törvény célja a Soros György által alapított Közép-európai Egyetem ellehetetlenítése. A budapesti amerikai nagykövetség ideiglenes ügyvivője már korábban hangot adott aggodalmának a javaslattal kapcsolatban.Palkovics László oktatási államtitkár kedden Brüsszelben azt mondta: a magyar kormánynak nem célja a CEU bezárása, aminek nem is lenne indoka, a felsőoktatási törvény célja mindössze annyi, hogy megoldást lehessen találni bizonyos ügyekre.