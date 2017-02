Amerikai ENSZ-nagykövet: az Egyesült Államok elkötelezett európai szövetségesei mellett

Az amerikai ENSZ- diplomata a Biztonsági Tanács által szervezett keddi konferencián mondott beszédében állt ki az amerikai-európai együttműködés mellett.



Nikky Haley kifejtette, hogy Washington az időnként kialakuló nézetkülönbségek ellenére változatlanul elkötelezett az európai szövetségeseivel folytatandó együttműködés mellett. "Alkalmi politikai nézetkülönbségeinket és vitáinkat senkinek sem szabad úgy értelmeznie, hogy azok megkérdőjeleznék legteljesebb elkötelezettségünket európai szövetségeseink iránt. Ez az elkötelezettség erős" - fogalmazott beszédében az ENSZ-nagykövet.



A nagykövet hangsúlyozta azt is, hogy álláspontja szerint az Egyesült Államok kialakíthat jobb viszonyt, szorosabb együttműködést Oroszországgal, "ám ennek nem szabad európai barátaink és szövetségeseink kárára történnie". Hozzátette, hogy Washington ezért is sürgeti Moszkvát "a minszki egyezmény maradéktalan végrehajtására és a Krím-félsziget megszállásának befejezésére". Leszögezte azt is, hogy ebben az Egyesült Államok és az Európai Unió álláspontja változatlanul azonos.



Haley a NATO-t "a történelem legerősebb szövetségének nevezte", s elmondta: az Egyesült Államok azon dolgozik, hogy ez a szövetség "még hatékonyabb" legyen. Ez egyébként egybecseng azzal, amit Mike Pence alelnök hétfőn hangsúlyozott, amikor a NATO-főtitkárnak, Jens Stoltenbergnek azt mondta, hogy az Egyesült Államok elkötelezett NATO-szövetségesei mellett, ám a többi országnak nagyobb mértékben kell osztoznia a védelmi politika anyagi terheiben.