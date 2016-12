Ankarai merénylet: Gülent "felháborították" a történtek

Török tisztségviselők előzőleg olyan feltételezésekel álltak elő, amelyek szerint a merénylő az elvetélt júliusi törökországi puccskísérlet megszervezésével vádolt Fethullah Gülen nemzetközi hálózatával állhat kapcsolatban.



"A leghatározottabban elítélem ezt az aljas terrorcselekményt" - hangsúlyozta Gülen az orosz diplomata halála után kiadott hétfő esti közleményében. "Egyetlen terrorcselekmény sem igazolható, bárki legyen is az elkövető és bármi legyen is az indítéka" - tette hozzá.



Melih Gökcek ankarai polgármester hétfő esti Twitter-üzenetében azt írta, hogy a gyilkos Gülennel állhat kapcsolatban.



Oroszország törökországi nagykövete hétfő este lett merénylet áldozata. Az orosz diplomatára egy 22 éves, szolgálaton kívüli rendőr, Mevlüt Mert Altintas lőtt rá egy fotókiállítás megnyitóján. A merénylet elkövetőjét agyonlőtték.



Az üggyel összefüggésben már hat embert őrizetbe vettek a nyugat-törökországi Aydin tartományban, ahonnan a merénylő is származik. Mindannyian Altintas hozzátartozói. A férfi a nyugat-törökországi Izmirben lévő rendőrakadémiára járt, amelyet 2014-ben fejezett be, és azóta rohamrendőrként szolgált.



Kedden bezárt az Egyesült Államok összes törökországi diplomáciai képviselete, miután a reggeli órákban az ankarai nagykövetség főbejárata előtt több lövést is leadott egy fegyveres férfi, akit a rendőrség őrizetbe vett. Sajtójelentések szerint a lövöldözésnek nincsenek sebesültjei.