Antal Árpád: kockázatos, hogy a magyar állam tartja fenn az erdélyi magyarság intézményrendszerét

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) színeiben megválasztott polgármester egy sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva fogalmazta meg álláspontját; szavait a Krónika napilap idézte pénteki számában.



Antal Árpád hosszú távon veszélyesnek tartotta, hogy a romániai magyarság intézményrendszere a magyar kormánytól függ.



"Megrögzött transzilvanista és Fidesz-párti vagyok, ezt mindenki tudja rólam, mégis látom ennek a folyamatnak a veszélyét, mert a rendszer bármikor összeomolhat" - fogalmazott Antal Árpád. Úgy vélte: ha valamikor egy "Gyurcsány-szerű" politikus lesz Magyarország miniszterelnöke, "sportot űzhet abból, hogy megvonja a határon túli magyaroktól a finanszírozást".



Az RMDSZ székelyföldi önkormányzati tanácsát is vezető polgármester szerint legalább azt el kellene érni, hogy krízishelyzetben a román állam, illetve az önkormányzatok átvállalhassák a magyar kormány által létrehozott intézmények finanszírozását, hogy ezek léte ne kerüljön veszélybe, ha Budapesten "elzárják a csapot".



Antal Árpád hangsúlyozta: az erdélyi magyarok román állampolgárok is, Romániában fizetik az adójukat, tehát a román államnak kellene megoldania minden fontos problémájukat. "Nem szabad elkényelmesednünk. Itt adózunk, és nem szűnhetnek meg az elvárásaink, hogy intézményeinket a román állam finanszírozza" - hangsúlyozta az elöljáró.



"Mi először és sokadszor is Bukarestbe megyünk a gondjainkkal. Ott kértük a Bolyai Egyetemet és az autonómiát. De ha ott mindig szembecsapják velünk az ajtót, nem várhatják el, hogy ezzel le is mondunk a céljainkról. Kénytelenek vagyunk máshova fordulni, és az első, ahova mehetünk, az Budapest" - fejtette ki az elöljáró.



A sepsiszentgyörgyi politikus szerint az lenne az ideális, ha az erdélyi magyarság nyerni tudna abból, hogy Romániában él magyarként. "Ne azt kapjuk meg a magyar államtól, amit elveszítünk a romántól, hanem kapjunk innen is, onnan is. Hozzunk mind a két irányból forrásokat, ne a magyar helyettesítse a románt. Így lehet elérni, hogy az oktatási rendszerünk legyen jobb, mint a romániai, a száz legjobb romániai középiskola között legyen tíz magyar. Sajnos, most nem így van, a százból csak egy magyar" - fűzte hozzá Antal Árpád.



Az RMDSZ székelyföldi önkormányzati tanácsát is vezető polgármester arra is kitért, hogy az erdélyi magyarok többel járulnak hozzá Magyarország gazdaságához, mint amennyit a magyar kormány Erdélybe visszafordít, hiszen sokan a román állam pénzén tanultak szakmát, majd kivándoroltak, és Magyarországon kezdtek termelni.