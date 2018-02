Antifasiszta tüntetéseket tartottak Olaszország-szerte

A rasszizmus és idegengyűlölet ellen tüntettek Olaszország több városában antifasiszta és baloldali szervezetek szombaton. Becslések szerint mintegy tízezren vonultak az utcákra az Olaszország középső részén található Maceratában, ahol a múlt héten afrikaiakra nyitott tüzet egy újfasiszta szélsőséges. Milánóban, Torinóban és Bolognában is hasonló tiltakozó akciók voltak - jelentette a La Repubblica című balközép napilap.



A Twitteren felvételek is megjelentek a tüntetésekről. Egyes transzparenseken azt lehetett olvasni: "Mindnyájan külföldiek vagyunk". A meneteken antifasiszta szervezetek, baloldali pártok és társadalmi szervezetek tagjai vonultak fel. Macerata hatóságai zavargásoktól tartva lezárták a város egyes részeit, szüneteltették a tömegközlekedést. Az iskolák és üzletek zárva tartottak. A helyi polgármester és a prefektus is arra szólított fel korábban mindenkit, hogy a feszültségek további növekedésének elkerülése érdekében semmilyen tüntetést ne szervezzenek a városba, ahol pénteken szélsőjobboldali tiltakozók csaptak össze rendőrökkel.



Egy 28 éves szélsőséges múlt szombaton nyitott tüzet autójából afrikaiakra a városban, és hat embert megsebesített. Sajtóértesülések szerint a lövöldözés kapcsolatban állhat azzal, hogy Maceratában pár nappal korábban egy 18 éves olasz lány feldarabolt holttestére bukkantak rá két bőröndben. A gyilkosság elkövetőjeként egy nigériai származású bevándorlót vettek őrizetbe a hatóságok. A március 4-ére kitűzött parlamenti választások előtt a migránsok elleni támadás fokozta a vitát Róma bevándorlási politikájáról.