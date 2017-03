Antwerpenben is gázolni akart valaki, időben sikerült megfékezni

Serge Muyters, az antwerpeni rendőrség vezetőjének tájékoztatása szerint a flamand város legkedveltebb - az autóforgalom elől elzárt - sétálóutcájában minden járókelő el tudott menekülni a nagy sebességgel közlekedő francia rendszámú autó elől.



Az autót járőröző katonák megpróbálták feltartóztatni, de az gyorsítva továbbhajtott a kikötők irányába, ahol rövid üldözés után sikerült megállítani.



A rendőrkapitány elmondta, a terepszínű ruhát viselő észak-afrikai származású férfit előállították. Az 1977-ben született, francia állampolgárságú, Mohamed R.-ként azonosított férfi autójában a hadsereg helyszínre kiérkező aknamentesítő szolgálata számos lőfegyvert és egy egyelőre ismeretlen folyadékkal teli kannát talált.



Hozzátette, a tartományban hármas, azaz "súlyos" fokozaton marad a terrorkészültségi szint, ami azt jelenti, hogy a fenyegetés jelentős, "lehetséges és valószínű" terrortámadás.



Bart De Wever, Antwerpen polgármestere újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy egy "lehetséges terrortámadást" sikerült megakadályozni. Tájékoztatása szerint a városban katonai és rendőri jelenlét növelésével megerősítették a nagy tömegeket vonzó helyszínek ellenőrzését.



Charles Michel belga miniszterelnök Twitter-üzenetében arról biztosította Antwerpen és egész Belgium lakosságát, hogy a kormány továbbra is éber és cselekvésre kész.



Az antwerpeni feltételezett merényletkísérlet egy nappal azután történt, hogy a brit parlamentnél egy brit férfi a Westminster-hídon először a gyalogosok közé hajtott, majd járművével a parlament híres óratornya, a Big Ben mellett a híd korlátjának ütközött. A támadásban a jelenlegi adatok szerint négyen vesztették életüket, negyvenen megsebesültek. A merénylet elkövetőjeként csütörtökön az Iszlám Állam terrorszervezet jelentkezett.



Brüsszelben szerdán az egy évvel ezelőtti terrortámadások áldozataira emlékeztek. Tavaly március 22-én a belga fővárosban először a Zaventem nemzetközi repülőtéren, majd fél órával később az európai uniós negyed közelében lévő Maelbeek metróállomáson hajtottak végre öngyilkos merényletet egy dzsihadista csoport tagjai. A két támadásban harminckét ember életét vesztette, és nagyjából háromszáznegyvenen megsebesültek, utóbbiak között két magyar állampolgár is volt. E támadások elkövetését is az Iszlám Állam vállalta magára.