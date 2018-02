Anyját, apósát és két nagybátyját is megölte a ˝halál papja˝

Huszonhét évi börtönbüntetésre ítélték csütörtökön a "halál papjának" is nevezett egykori ápolót és római katolikus diakónust Belgiumban, akit öt ember meggyilkolásában talált bűnösnek a brugge-i bíróság.



A Le Soir című belga lap beszámolója szerint a 61 éves Ivo Poppe elismerte, hogy többeket "halálba segített" a francia határ közelében található Menen település kórházában, ahol annak idején dolgozott. Mint mondta, levegőt fecskendezett be áldozatai vénájába, ezzel halálos kimenetelű légembóliát okozva.



A férfit saját anyja, apósa, két nagybátyja és egy ismeretlen kórházi beteg meggyilkolásában találták bűnösnek.



Az ügyészség életfogytiglani szabadságvesztés kiszabását kérte.



Poppe korábban arról számolt be, tíz-húsz emberrel végzett, hogy véget vessen a szenvedéseiknek, a vádhatóság véleménye szerint ráadásul még ennél is sokkal több áldozata lehetett a férfinak, legalább ötven gyanús halálesetről van szó.



A háromgyermekes férfit 2014-ben tartóztatták le, miután pszichológusának arról számolt be, hogy emberek tucatjait részesítette "kegyes halálban".



A "halál papja" a nyolcvanas és a kilencvenes években dolgozott ápolóként a meneni kórházban, diakónussá szentelése után pedig még 2011-ig látogatta a betegeket.



Belgiumban 2002-ban legalizálták az eutanáziát szigorú körülmények mellett a felnőttek számára, 2014-ben pedig kiterjesztették a szabályozást az ítélőképességük birtokában lévő, gyógyíthatatlan betegségben szenvedő kiskorúak számára.