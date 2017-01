Assange szerint nem oroszok hackelték meg a Clinton-kampányt

Julian Assange, a Wikileaks kiszivárogtató hírportál alapítója szerint nem oroszok hackelték meg amerikai demokrata politikusok elektronikus levelezését.



Julian Assange Londonban adott exkluzív interjút a Fox televíziónak. Ebben kategorikusan cáfolta, hogy a Wikileaks nyilvánosságra hozott dokumentumai orosz forrásokból származnának. Azt mondta, akár egy tizenéves is behatolhatott John Podesta, Hillary Clinton kampányfőnöke elektronikus levelezésébe, ahonnan lényeges adatokat loptak el. A kétrészes interjú első részét kedd este sugározta a Fox.



A Wikileaks az elnökválasztási kampány idején több mint ötvenezer elektronikus levelet hozott nyilvánosságra, amelyekből fény derült a többi között a Clinton Alapítvány kétes ügyleteire, a Clinton-kampánnyal szorosan együttműködő vezető újságírók személyére és Clintont segítő praktikáikra. Arra is, hogy a Demokrata Országos Bizottság vezető személyisége hogyan továbbította Hillary Clintonnak a televíziós viták kérdéseit, vagy a Clinton-csapat milyen lenézően beszélt a katolikus választókról. A nyilvánosságra hozott dokumentumok vitathatatlanul sokat ártottak Hillary Clinton kampányának. Maga Hillary Clinton és Obama elnök az oroszokat kárhoztatta, mondván, hogy egyenesen a Kreml avatkozott be így a választási folyamatba, mert a republikánus jelöltet, Donald Trumpot akarta hatalomra segíteni.



Assange a Fox-interjúban többször is cáfolta, hogy Oroszország állt volna a Demokrata Országos Bizottság és John Podesta kampányfőnök e-mailjeinek meghackelése hátterében. Mint mondta, a Wikileaks sem az orosz kormánnyal, sem egyetlen "állampárttal" nem működött együtt, arról azonban nem beszélt, hogy miként jutottak hozzá a nyilvánosságra hozott dokumentumokhoz. Hangsúlyozta, hogy szerinte az Obama-adminisztráció a vádak hangoztatásával megpróbálja aláásni a megválasztott elnök, Donald Trump legitimitását.



Assange bírálta a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) és a belbiztonsági minisztérium által december 29-én nyilvánosságra hozott közös elemzést, amelyben az oroszokat teszik felelőssé a kíbertámadásokért. Obama elnök az elemzésre hivatkozva utasított ki az Egyesült Államokból 35 orosz diplomatát. Kritizálta Assange az amerikai sajtómunkásokat is, akik szerinte a kampányban, a kiszivárogtatott e-mailekről szóló híradásaikkal és elemzéseikkel "etikai korrupcióról" tettek tanúbizonyságot. Éles bírálatokat fogalmazott meg a demokrata politikusokról is, akik szerinte pusztán "bután manővereztek", amikor azért bírálták őt és honlapját, mert adatokat és dokumentumokat hozott nyilvánosságra.



Az ausztrál születésű Julian Assange Ecuador londoni nagykövetségének épületében adta az interjút, ahol öt éve él, és harcol a svédek kiadatási kérelme ellen. Svédországban ugyanis nemi erőszakkal vádolták meg őt.