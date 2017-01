Átalakítják az olaszországi migrációs rendszert

Tömegeket befogadó táborok helyett sok kis létszámú központ felállítására készül az olasz belügyminisztérium az illegális bevándorlók kiutasításának felgyorsítására, Marco Minniti olasz belügyminiszter pedig Líbiába utazik, hogy az észak-afrikai ország partjairól induló, migránsokat szállító hajók feltartóztatásáról tárgyaljon - jelentették a csütörtöki olasz lapok.



Az olasz belügyminisztériumnak a sajtóban nyilvánosságra hozott tervezete szerint a húsz olasz tartományból tizennyolcban több kisebb, egyenként legfeljebb nyolcvan-száz fős befogadóközpontot állítanak fel. Mindegyik a városoktól távol, repülőterek közelében létesül a kiutasítások felgyorsítása céljából. Ezekbe a táborokba azok a migránsok kerülnének, akik az olasz hatóságok szerint nem jogosultak menekültstátuszra, vagyis illegális bevándorlók, ezért el kell hagyniuk Olaszországot.



A római belügyi tárca a kaotikus olaszországi migrációs helyzetre keres megoldást. 2016-ban minden korábbinál nagyobb számban, több mint 181 ezren érkeztek Olaszországba. Az eddigi gyakorlat szerint a regisztrációs központokban (hot spot) illegális bevándorlónak minősített emberek egy része úgynevezett kiutasítási központokba (Cie) került, ahol hónapokon vagy akár éveken át több ezren szorongtak. Az észak-olaszországi Veneto egyik ilyen táborában, ahol 1300-an tartózkodtak, a hét elején lázadás tört ki egy fiatal nő halála miatt. Angelino Alfano külügyminiszter akkor úgy nyilatkozott, hogy fel akarják gyorsítani a migránsok kitoloncolását és hazaszállítását.



A belügyminisztériumnak a sajtóban most közzétett tervezete a túlzsúfolt és börtönökre emlékeztető táborokat akarja kisebbekkel helyettesíteni, amelyeket úgynevezett humanitárius kormánybiztos felügyelne. Korábban az olasz szenátus emberi jogi bizottsága jelentésében megállapította, hogy a hot spotok és kiutasítási központok ez idáig hatástalanok voltak, úgymond "illegális bevándorlókat gyártottak, kiutasításuk helyett".



A kisebb táborok felállításáról az olasz kormány január 18-án egyeztet az olasz tartományok és városok vezetőivel. A tervezet kitér a menedékkérőkre is, akiket továbbra is szétosztanának az önkormányzatok között: minden ezer lakosra átlagosan 2,5 menedékkérő jutna. Az önkormányzatok minden befogadott menedékkérő után havi 500 eurót kapnak. A menedékkérők kérelmük elbírálásáig közhasznú munkát végeznének.



A római kormány az illegális bevándorlók kiutasítását kétoldalú megállapodásokkal is igyekszik gyorsítani. Marco Minniti belügyminiszter Tunézia és Málta után a jövő héten Líbiába látogat, hogy a nemzeti egységkormánnyal az észak-afrikai ország partjairól induló, migránsokat szállító hajók feltartóztatásáról tárgyaljon. Afganisztán és Pakisztán esetében, amelyek nem hajlanak kétoldalú kitoloncolási megállapodás megkötésére, az olasz kormány az onnan érkezőket fejenként 3000 euróval ösztönözné a hazatérésre.



A Paolo Gentiloni vezette római kormány migrációs megoldásait elsőként Beppe Grillo, az ellenzéki Öt Csillag Mozgalom (M5S) vezetője bírálta blogján, hangsúlyozva, hogy a sok kicsi tábor még jobban lelassítja, és még költségesebbé teszi az illegális bevándorlók kiutasítását. Az M5S vezetője szerint a migránsok "felesleges parkoltatása" helyett azonnal el kell szállítani őket Olaszországból.