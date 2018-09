Áthelyezik a német alkotmányvédelmi hivatal vezetőjét

Más tisztségbe a német szövetségi alkotmányvédelmi hivatal vezetőjét (BfV), Hans-Georg Maassen a belügyminisztérium államtitkáraként folytatja munkáját - közölte kedden a német kormány.



A koalíciós pártok vezetőinek tanácskozása után megjelent közleményben kiemelték, hogy Horst Seehofer belügyminiszter nagyra értékeli Hans-Georg Maassen belbiztonsági szaktudását. Hozzátették, hogy a tárcánál nem a BfV munkájának felügyeletével foglalkozik majd. Beosztásáról a miniszter szerdán ad tájékoztatást.



A belső elhárításért felelős nemzetbiztonsági szolgálat vezetőjének távozását ellenzéki pártok és a koalíció egyik tagja, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) is követelte, mert kétségbe vonta egy külföldinek tűnő embereket üldöző németeket ábrázoló videófelvétel eredetiségét.



A felvétel Chemnitzben készült augusztus végén, egy német megölése után, a bűncselekménnyel külföldieket gyanúsítanak. Az emberölés demonstrációkhoz vezetett, amelyeken több erőszakos cselekmény történt.



A BfV vezetője egy lapinterjúban úgy vélte, a felvételt azért hozták nyilvánosságra, hogy eltereljék a figyelmet az emberölésről, amellyel menedékkérőket gyanúsítanak.



Arról is szólt, hogy az alkotmányvédelemnek nincsenek információi arról, hogy külföldiek elleni hajtóvadászatok történtek Chemnitzben. Ezzel a kijelentéssel szembefordult Angela Merkellel, aki hajtóvadászatként jellemezte a Chemnitzben történteket.



Horst Seehofer kiállt a BfV vezetője mellett, az SPD viszont megvonta tőle a bizalmat és a kilátásba helyezte a koalíció felbontását arra az esetre, ha hivatalában marad. Az ügy koalíciós válsághoz vezetett, amely Hans-Georg Maassen áthelyezésével véget érhet.



Az ellenzéki pártok az első nyilatkozatok alapján eltérően ítélik meg a döntést. Az SPD-től balra álló Baloldal (Die Linke) szerint például a BfV vezetőjének leváltása "rendben van", áthelyezése viszont "gyakorlatilag előléptetést jelent, ami egy rossz vicc".



A Horst Seehofer vezette bajor Keresztényszociális Uniótól (CSU) jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) részéről viszont kiemelték, hogy Hans-Georg Maassennek a hivatalában kellett volna maradnia, mert "hűségesen szolgálta a szövetségi köztársaságot", és azért kényszerül távozásra, mert "kényelmetlenné vált" a kormánynak.



Az első sajtókommentárok is eltérően ítélik meg a koalíciós pártok vezetőinek - Angela Merkel kancellár, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke, Horst Seehofer és Andrea Nahles, az SPD elnöke - tanácskozásán kidolgozott kompromisszumot. A ZDF országos köztelevízió szerint például az egyezség nem elégítheti ki a szociáldemokratákat, és azt mutatja, hogy a koalíció nem a bizalmon, hanem a kölcsönös bizalmatlanságon alapul. A Die Welt című lap szerint viszont a BfV elnökének áthelyezése olyan kompromisszum, amellyel "mindenki együtt tud élni", és lehetővé teheti, hogy a márciusban megalakult kormány sorozatos konfliktusok után végre elkezdjen kormányozni.