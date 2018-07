Átnevelő táborba küldték az észak-koreai tábornokot, de újra felbukkant

Az észak-koreai állami média jelentései szerint újra felbukkant Kim Dzsong Un észak-koreai vezető közvetlen környezetében egy volt magas rangú tábornok, akiről februárban még azt közölték, hogy leváltották, és az észak-koreai kommunista párt egyik átnevelő központjába küldték. Hvang Pjong Szo korábban az észak-koreai hadsereg politikai hivatalát vezette és tagja volt a párt központi bizottságának is mielőtt - állítólag - korrupciós vádak miatt leváltották. Jelenlegi pozíciója egyelőre nem ismert, de a KCNA észak-koreai hírügynökség jelentése szerint szombaton Hvang is Kim Dzsong Unnal tartott egy vidéki látogatásra a kínai határ közelében. A Yonhap dél-koreai hírügynökség szerint elképzelhető, hogy a párt személyi ügyeit ellenőrzi, de az sem kizárt, hogy a ismét a hadseregben tölt be vezető pozíciót.



(leadképünk illusztráció - a szerk.)