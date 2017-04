Atomcsapással fenyegetőzött az észak-koreai állami média

Az Egyesült Államok elleni atomcsapással fenyegetett kedden az észak-koreai állami média, ha - mint fogalmazott - egyetlen jelét is látja az amerikai agressziónak, miközben az Egyesült Államok hadihajórajt vezényelt a Koreai-félsziget közelébe.



Donald Trump amerikai elnök, aki sürgette Kínát, hogy tegyen többet szomszédja megfékezése érdekében, Twitter-üzenetében azt írta, hogy Észak-Korea "magának keresi a bajt", és az Egyesült Államok meg fogja oldani a problémát, Kínával vagy nélküle.



A Koreai-félszigeten súlyosbodott a feszültség a katonai fellépést emlegető Egyesült Államok miatt, amely a múlt héten légitámadást hajtott végre egy szíriai légi bázis ellen, és erősödött az aggodalom amiatt, hogy Phenjan várhatóan rövidesen végrehajtja hatodik kísérleti atomrobbantását.



A Rodong Szinmun című észak-koreai pártlap szerint az ország felkészült, hogy válaszoljon bármilyen amerikai agresszióra.



"Erős forradalmi hadseregünk árgus szemmel figyeli az ellenség minden mozdulatát, nukleáris erőnk pedig az amerikai megszálló támaszpontok ellen irányul nem csupán Dél-Koreában és a csendes-óceáni hadműveleti térségben, hanem az Egyesült Államok területén is" - írta a lap.



Hvang Kjo Anh ügyvezető dél-koreai elnök óvta Észak-Koreát a "súlyos provokációktól", és elrendelte, hogy a hadsereg fokozza a megfigyelést, és biztosítsanak szorosabb kommunikációt az Egyesült Államokkal.



Észak-Korea keddre összehívta a legfelsőbb népi gyűlést, amely évente kétszer ülésezik. Az ülésen, amelyen részt vett Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is, beszámoltak az állami költségvetés sikeres megvalósításáról és a személyi változásokról - jelentette a KCNA. A hivatalos hírügynökség szerint nem történt említés az atomfegyverprogramról, sem az Egyesült Államok jelentette fenyegetésről.



Észak-Koreában szombaton várhatóan katonai díszszemlét tartanak az államalapító Kim Ir Szen születésének 105. évfordulója alkalmából. Phenjan gyakran időzíti jelentős évfordulókhoz kísérleti atomrobbantásait vagy rakétakísérleteit - jegyezte meg a Reuters brit hírügynökség.



Bassár el-Aszad üdvözölte Phenjant az évforduló alkalmából, üzenetében "terjeszkedő" politikájuk miatt ostorozva a "nagyhatalmakat".



"A két baráti ország megünnepli ezt az évfordulót, ugyanakkor háborút folytatnak a nagyhatalmak féktelen ambíciói ellen, amelyek minden országot alá akarnak vetni terjeszkedő és uralkodni vágyó politikájuknak, hogy megfosszák őket az önrendelkezéshez való joguktól" - idézte a KCNA az üzenetet.



Az észak-koreai külügyminisztérium az KCNA által idézett közleményében megjegyezte, hogy az amerikai hadihajóraj közeledése Washington "súlyos fázisba érkező, vakmerő inváziós lépéséről tanúskodik".



"Soha nem fogunk békéért könyörögni, de a lehető legkeményebben lépünk fel a provokátorok ellen, hogy erős fegyvereikkel megvédjük magunkat és megőrizzünk a saját magunk által választott utat" - közölte egy nevét elhallgató külügyi szóvivő.