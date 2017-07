Atomerőműveket támadtak meg hackerek az Egyesült Államokban

A The New York Times információi szerint az elkövetők azonosítása egyelőre folyamatban van, de támadásaikat valószínűsíthetően egy "külföldi állam" megbízásából követték el. Támadásaik egyes amerikai energetikai rendszerek ellen május eleje óta folyamatosak. A kiberbiztonsággal foglalkozó szakembereknek azonban sikerült több atomerőművet megvédeniük.



A belbiztonsági minisztérium és az FBI közleményt adott ki, amelyben leszögezik: a kibertámadások és behatolási kísérletek az energetikai szektort érintik, "nem jelentenek veszélyt a közbiztonságra, és a közigazgatási és üzleti életre gyakorolt potenciális hatásuk is korlátozottnak tűnik".



A nyilvánosságra került dokumentumok szerint legalább tizenkét erőművet értek számítógépes támadások. Az egyik megvédett atomerőmű Kansas államban található.



A Bloomberg hírügynökség meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt közölte: a hackerek külföldi kormányzat megbízásából dolgoznak, a legfőbb gyanúsított Oroszország. A hírügynökség - szintén meg nem nevezett - nemzetbiztonsági szakembereket idézve arra is felhívta a figyelmet, hogy a hackerek kifejezetten a sérülékeny számítógépes rendszereket kutatják fel, és céljuk az Egyesült Államok áramszolgáltató és áramtermelő hálózatainak megbénítása.



A belbiztonsági minisztérium szóvivője nem kívánta kommentálni az értesüléseket, így azt sem, hogy a támadások honnan indultak ki, és a hackereknek mely erőművek számítógépes rendszerét sikerült feltörniük.



Az amerikai sajtó szerint a közbiztonságra a támadások nem jelentenek veszélyt.