Átszállítás közben lefegyverezte és megölte a rabmobilt kísérő őröket és megszökött két rab

Az Egyesült Államok egyik déli államában, Georgiában, kedden két bűnöző agyonlőtt két börtönőrt és megszökött, a georgiai rendőrség intenzíven keresi a két szökött rabot, a fejükre 175 ezer dolláros vérdíjat tűztek ki.A 43 éves Donnie Rowe és a 24 éves Ricky Dubose akkor szökött meg, amikor az Atlantától mintegy 100 kilométerre délre eső börtönből egy másik büntetés-végrehajtási intézetbe szállították őket további 31 elítélttel együtt. A fegyveres rablásért elítélt két bűnöző egyike lefegyverezte a rabomobilt kísérő két őrt, és mindkettőjüket agyonlőtte.A seriff azt mondta, hogy a két fogoly "valahogy" kiszabadult a busz elzárt területéről, és behatolt a sofőrfülkébe, ahol "leteperte" az őröket, és elvette egyikük 9 milliméteres pisztolyát, amivel megölték a tiszteket a buszon. Sills seriff azt mondta, hogy ellentmondó jelentéseket kapott arról, hogy ki húzta meg a ravaszt - számolt be a The New York Times.A többi bűnözőt a rendőrség őrizetbe vette, a megszökött két férfit egyelőre keresik.A seriff arról is beszámolt, hogy a foglyok közül néhányan segítettek a nyomozóknak - írja a The New York Times.Annyi már kiderült, hogy szökésük után betörtek egy madisoni házba, és - a börtönben használatos fehér öltözéket hátrahagyva - ruhákat raboltak maguknak.A megyei seriff az egyik közösségi oldalon is üzent a két bűnözőnek.

Megszöktetek, de nem sokáig lesztek szabadlábon. Senkiben sem bízhattok meg és sehová sem mehettek, ahol ne találnánk meg titeket

- fogalmazott Scott Berry seriff.Közleményt adott ki Georgia állam kormányzója, Nathan Deal is. A republikánus politikus leszögezte:Donnie Rowe életfogytig tartó börtönbüntetését töltötte fegyveres rablásért és más bűncselekményekért, Ricky Dubosét pedig 2015-ben ítélték húszéves börtönbüntetésre fegyveres rablásért.Egy nappal korábban, hétfőn este, egy oklahomai börtönből szökött meg négy elítélt, köztük egy gyilkos.