Áttörést értek el a kormányerők a kelet-gútai offenzívában

A hadsereg elfoglalta a Harasztát Miszrabával összekötő országutat, és ezzel elvágta Dúmát a lázadók által ellenőrzött területektől - adta hírül az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű, brit székhelyű szervezet. A kormányerők három részre szelték Kelet-Gútát: Dúmára és környékére északon, Harasztára nyugaton, és a többi, kisebb településre délen.



Dúmát a nap közepén légicsapások és tüzérségi támadások érték. A város utcái kihaltak - hangsúlyozta az AFP francai hírügynökség egyik helyszíni tudósítója.



"A rezsimhez hű csapatok több fronton nyomulnak előre" - mondta el Rámi Abder-Rahmán, a terepen kiterjedt aktivistahálózattal rendelkező OSDH vezetője. "A szíriai és az orosz légierő hordóbombákkal támadta Dúmát", és más települések ellen is légicsapásokat hajtott végre - tette hozzá.



A lázadók megpróbáltak ellentámadást indítani, de kísérletük nem vezetett sikerre.



A szíriai kormány február közepén indította meg légi offenzíváját a felkelők fellegvárának számító, 2013 óta ostromolt Kelet-Gúta ellen. Az Oroszország támogatását élvező damaszkuszi rezsim alig két hete szárazföldi műveleteket is kezdett a szíriai főváros közelében található, mintegy 400 ezer lakosú térségben. Azóta a lázadók felügyelete alatt álló mintegy 100 ezer négyzetkilométeres terület több mint felét sikerült visszafoglalnia. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa február 24-én határozatot fogadott el, amelyben 30 napos tűzszünet haladéktalan kihirdetését követelte Szíriában, különös tekintettel Kelet-Gútára. A rendelkezésnek nem lett foganatja.



Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja szerint az offenzívában eddig 976 civil - köztük 208 gyerek - vesztette életét, és legalább 4300-an sebesültek meg.



Fejszal Mikdad szíriai helyettes külügyminiszter a nap folyamán újságírók előtt bejelentette, hogy a Haját Tahrír as-Sám (HTS) nevű iszlamista szervezet vegyifegyver-támadásra készül feltehetőleg március 11-én a Miszraba és Bejt Szavá nevű települések között fekvő Hán es-Sariban, hogy aztán ennek elkövetésével a szíriai kormányerőket vádolja. A Tahrír as-Sám terroristái a "színjáték" céljából néhány nőt is fel akarnak feláldozni hamis hírt keltve - tette hozzá a damaszkuszi rezsim illetékese.



Egy másik hadszíntéren a török katonák folytatták előrenyomulásukat a kurdok kezén lévő Afrín irányába.



"A török erők alig 4 kilométerre vannak Afríntól" - mutatott rá az OSDH.



A Firat kurd hírügynökség jelentése szerint a török haderő első alkalommal bombázta szombaton Afrín belvárosát. Értesülései szerint a civillakosság körében vannak halottak és sebesültek.



Törökország január 20-án indított támadást a határ mentén található Afrín és térsége ellen, amelyet a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milícia felügyel. Ankara szerint az YPG a terrorszervezetként nyilvántartott Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) bábja. A PKK 1984 óta folytat fegyveres felkelést Törökország területén a kurd autonómiáért. A Firat összesítése szerint a hadműveletek megindulása óta Afrínban, illetve a város térségében legalább 200 civil vesztette életét, míg a YPG 283 harcosa esett el. A török vezérkar ugyanakkor az Olajág nevű művelet során megölt 3195 "terroristáról" számolt be.