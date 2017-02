Ausztráliában 1,4 tonnás kokainszállítmányt foglaltak le

A hatalmas mennyiségű drog egy Ausztráliába tartó jacht rakománya volt, s a szállítmány értékét 312 millió ausztrál dollárra (mintegy 68 milliárd forint) becsülik.



A hatóságok hat ember, köztük öt ausztrál állampolgár ellen emeltek vádat kábítószer bevitelére szőtt összeesküvés vádjával, s az elkövetők akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphatnak - jelentette be közös közleményében Michael Keenan igazságügyi és Peter Dutton bevándorlásügyi miniszter.



A közlemény szerint ez minden idők legnagyobb egyedi kokainfogása Ausztráliában, miután több mint 400 kilóval múlja felül az eddigi rekorderként számon tartott 2001-es nyugat-ausztráliai kokainfogás nagyságát.



Az ausztrál rendőrség és határőrség, valamint az új-zélandi vámhatóságok több mint két és fél évi, kitartó együttműködése vezetett el az állítólag 1,4 millió utcai üzletkötéshez elegendő drogszállítmány elfogásához.



Az igazságügyi miniszter sajtótájékoztatóján rámutatott, hogy a kokain utcai értéke Ausztráliában akár kilencszer is magasabb lehet, mint az Egyesült Államokban, ami különösen vonzóvá teszi az országot a drogcsempészek számára.