Ausztria nem fog orosz diplomatákat a kémbotrány miatt kiutasítani

Újságírói kérdésre válaszolva Kurz hangsúlyozta: "Ausztria nem fog egyoldalú lépéseket tenni".



"Az Oroszország és az Európai Unió közötti kapcsolatokat rendszeresen megvitatják az uniós fórumokon. Ez a vita is oda tartozik" - jelentette ki Kurz hozzátéve, hogy a kémkedés, bármely ország is végezze, elfogadhatatlan.



Mint mondta, "elég egyértelmű bizonyítékok" vannak a gyanúsítottal szemben. Hangsúlyozta: az ügy a független bíróságok kezében van, értesülései szerint el is fogják ítélni a gyanúsítottat.



Kurz kijelentette, hogy Ausztria jó kapcsolatokat ápol Oroszországgal, s ez nem változik. Kiemelte ugyanakkor, hogy egy ilyen kémügy esetében világos bírálatokat fogalmaznak meg.



"Mindez persze nem szolgálja a kapcsolatok javulását az EU és Oroszország között. Ugyanakkor igen, továbbra is hisszük, hogy alapvető fontossággal bír a kommunikációs csatornák fenntartása Oroszországgal" - mondta az osztrák kormányfő.



Az osztrák kancellár beszámolt arról is, hogy a hatóságok vizsgálják: a hírszerzési tevékenységet egyedül, vagy egy hálózat tagjaként végezte-e a nyugállományú főtiszt, bár ez utóbbira nincs bizonyíték.



A 70 éves, nyugállományú salzburgi ezredest azzal vádolják, hogy 1992-től 2018 szeptemberéig kémkedett Moszkvának. A férfit szombatra virradóra vették őrizetbe, kedden azonban az illetékes vizsgálóbíró elrendelte szabadlábra helyezését, mert nem látott okot a letartóztatásra. A gyanúsított szökését megakadályozandó, a törvényszék bevonta a férfi útlevelét, és kötelezte, hogy naponta jelentkezzen a legközelebbi rendőrőrsön. A ügyészség panaszt nyújtott be a döntés ellen.



Kurz Ausztria hagyományos semlegességével indokolta korábban, hogy Bécs nem csatlakozott az EU azon tagállamaihoz, amelyek a Szkripal-ügyre válaszul orosz diplomatákat utasítottak ki.



Ausztria, amely nem tagja a NATO-nak és számos nemzetközi szervezetnek ad otthont, régóta fontos színtere a különböző titkosszolgálatok kémtevékenységeinek, és a hidegháború idején a keleti és a nyugati tömb közötti találkozópontként szintén meghatározó szerepet töltött be. Bécs kiemelt nemzetközi szerepét mutatja, hogy több mint száz orosz diplomata szolgálati helye van az osztrák fővárosban.