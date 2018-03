Ausztriában nem lesz teljes dohányzási tilalom a vendéglőkben

A teljes tilalom bevezetését az előző koalíció vette tervbe, a tavaly kormányra került pártok viszont ellenkező ígéretet tettek. Az országban erőteljes kampány indult a betiltásért; a kérést támogató íveket több mint fél millió ember írta alá.



A jobboldali Szabadságpárt nyomására viszont bekerült a három hónapja megkötött kormánykoalíciós programba, hogy ne vezessék be a teljes tilalmat. Az alsóház most ennek megfelelően szavazott, de ezt még a felsőháznak is jóvá kell hagynia, és végül szükséges hozzá az államfő aláírása. A brit hírügynökség szerint valószínűleg mindkettő meglesz.



"Ilyesmi korábban nem történhetett volna meg a modern Európában... ez az egyetlen rossz példa" - írta a bécsi orvosszövetség és az ország fő rákellenes mozgalma egy csütörtöki közleményben.



A kampányban a Szabadságpárt azzal érvelt, hogy a teljes tilalom bevezetése fölösleges betolakodás az emberek magánéletébe, és a vendéglősök méltánytalan megbüntetése. Az ellenfelek azt hangsúlyozták, hogy a közegészség fontosabb, és rámutattak arra, hogy a passzív dohányzás növeli a rákbetegség kockázatát.