Autópályán robbant le egy fekete férfi kocsija, egy rendőr agyonlőtte

Bíróság elé kell állnia annak a rendőrnek az Egyesült Államok Florida államában, aki 2015-ben agyonlőtt egy fekete férfit az autópályán - döntött pénteken az ügyben illetékes bíró.



A bíró meglátása szerint Nouman Raja beszámolója a történtekről nem esik egybe a tárgyi bizonyítékokkal és a lövöldözésről készült hangfelvétellel, ezért a rendőr vallomása megbízhatatlan és nem hihető. Ebből fakadóan nem vonatkozik rá az a jogszabály, amely jogos védelem esetén kimondja, hogy ha valakit megtámadnak, nem kell visszavonulnia, akár végezhet is támadójával.



Nouman Raja 2015-ben az autópályán lőtte agyon a 31 éves Corey Jonest, akinek lerobbant a kocsija. A rendőrtiszt éppen fedett küldetésen volt, hogy autótolvajokat leplezzen le; sem egyenruhát, sem taktikai mellényt nem viselt, az autója is jelöletlen volt. Jones éppen egy autómentő céggel beszélt telefonon, amikor Raja odaért a kocsijához, erről a beszélgetésről készült a hangfelvétel, amelyet a bíróság is figyelembe vett.



A felvétel tanúsága szerint Nouman Raja nem közölte Jonesszal, hogy rendőr. Azt hallani, hogy Raja azt kérdezi Jonestól, hogy minden rendben van-e, kétszer is visszakérdez, és a későbbi áldozat, mindháromszor azt mondja, hogy nincs semmi gondja. Ezt követően hirtelen Raja azt kezdi kiabálni, hogy Jones emelje fel a kezét, Jones azt kiabálja, hogy "Várjon!", majd Raja gyors egymásutánban három lövést ad le, tíz másodperccel később pedig újabb két lövés hallatszik.



Mint kiderült, Jonesnál is volt pisztoly, amelyet teljesen jogszerűen tartott magánál. A bíró szerint a férfi joggal hihette azt, hogy Raja ki akarja rabolni, mert a rendőr semmilyen azonosítót nem viselt, és nem közölte a férfival, hogy rendőr. Így a bíró szerint nem Jones kezdeményezte a konfliktust, hanem Raja, vagyis Jones joggal vélhette azt, hogy jogos védelmi helyzetben van, és jogszerűen akarta magát akár lőfegyverrel is megvédeni. A férfi ennek ellenére egyetlen lövést sem adott le, és el is dobta a pisztolyt, és megpróbált elmenekülni. Holtteste a kocsijától 60 méterre volt, a fegyver pedig tőle 40 méterre hevert a földön. Raja ennek ellenére azt állította, hogy a férfi végig őrá szegezte a pisztolyt.



Raja a lövöldözés után maga hívta a 911-es segélykérő telefonszámot, és hallani, hogy azt kiabálja, hogy "Dobja el a fegyvert!", de az ügyészek szerint csak a nyomozókat akarta megtéveszteni, hogy később azt állíthassa, nem látta, hogy Jones eldobta a fegyvert.



A rendőrt a lövöldözés után nem sokkal elbocsátották, és nyolc hónappal később vádat is emeltek ellene; emberölés miatt kell bíróság elé állnia. Ügyvédje fellebbez a bíró döntése ellen.