Autós üldözés után tüzelt a brüsszeli rendőrség

Ine Van Wymersch ügyészségi szóvivő megerősítette: a rendőrök egy lövést adtak le a kocsira, miután a jármű a forgalom miatt nem tudott továbbhaladni, és tolatva egy rendőrautónak ütközött. A rendőrök kirángatták a kocsiból a sofőrt, aki azt állította, hogy robbanószer van az autójában. Az incidensben senki sem sérült meg.



A környéket azonnal lezárták, a tűzszerészek pedig a helyszínre érkezve átvizsgálták a gépkocsit, de nem találtak robbanóanyagot. Mintegy ötven embert betereltek a közeli üzlethelyiségekbe óvintézkedésként - közölte a belga RTL televízió.



A hatóságok arról számoltak be, hogy a gyanúsított egy zavart elméjű ruandai fiatalember, aki korábban hosszú időn át Belgiumban lakott, akkor azonban nem került a rendőrség látókörébe, jelenleg pedig Németországban él.



Tavaly márciusban a belga fővárosban két helyszínen is terrortámadást hajtottak végre. A harminckét ember halálát okozó robbantásos merényletek elkövetőjeként az Iszlám Állam jelentkezett. Az országban azóta is hármas, azaz "súlyos" fokozaton tartják a terrorkészültségi szintet, ami azt jelenti, hogy a fenyegetés jelentős, "lehetséges és valószínű" egy terrortámadás.



A belga főváros Molenbeek nevű negyede azután került a nemzetközi érdeklődés középpontjába, hogy kiderült, hosszabb-rövidebb időre többen is megfordultak ott a 2015-ös párizsi és a tavalyi brüsszeli merényletek elkövetői közül.